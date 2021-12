Umberto Eco reflete sobre responsabilidade jornalística

Número Zero, o novo livro do filósofo, semiólogo, escritor, ensaísta e linguista Umberto Eco, não é tão genial e impactante como O Nome da Rosa, nem tem o fôlego e criatividade de O Pêndulo de Foucault , só para citar duas obras clássicas do escritor aclamado, mas traz um testemunho crítico de um dos mais importantes intelectuais italianos em atividade atualmente.

Testemunho de um pensador brilhante de 83 anos, não só sobre uma Itália falida moralmente, mas sobre uma sociedade líquida mundial, onde tudo é incerteza e os valores morais e éticos estão em constantes transformações.

A obra, que vale a pena conferir, levanta importantes discussões sobre o limite e responsabilidade da informação jornalística e, a exemplo de outros livros do autor, também conjuga magistralmente profundas e ricas pesquisas históricas e teorias conspiratórias. E, nesta junção, Eco é realmente imbatível.

Chantagens e insinuações

A trama do sétimo romance de Eco se passa em Milão, Itália, em 1992, no tempo da Operação Mãos Limpas (Mani pulite, em italiano), investigação judicial de grande envergadura naquele país. O objetivo era esclarecer casos de corrupção envolvendo a máfia, o Banco do Vaticano e a loja P2 (instituição maçônica que é implicada em inúmeros crimes).

Neste cenário real, o romance traz ao público uma redação ficcional de um jornal que tem um só objetivo: construir documentos para chantagear, extorquir e difamar os adversários, a mando de um editor inescrupuloso, testa de ferro de um poderoso.

Desqualificar como arma

Para legitimar as ações inescrupulosas deste jornal, que tem o sugestivo nome de Amanhã, vale tudo. E a desqualificação é uma poderosa arma para desmoralizar quem se quer, bem como a insinuação. Não há confrontos explícitos.

Atos cotidianos e particularidades da vida dos inimigos, como, por exemplo, fumar muito ou usar roupa íntima de determinada cor, são usadas com maldade. O título se refere a um jargão jornalístico sobre a primeira edição experimental de um períodico, que não circula para o público. Na trama de Eco, os jornalista devem fazer doze número zero, com denúncias que servem para intimidar.

Musssolini exilado

Em Número Zero, Eco apresenta um personagem que sugere que o terror que acomete a Itália durante décadas foi manipulado pelo ditador Benito Mussolini, que não teria sido fuzilado em 1945, como diz a versão oficial, mas teria fugido para a Argentina.



Tudo é muito convincente, pois o autor se vale de fatos reais, como o roubo do corpo de Mussolini para falar dos desmandos da Itália durante anos e anos (fora da ficção, em 1946, o corpo de Mussolini foi encontrado e desenterrado pelo jovem fascista Domenico Leccisi e dois amigos).

História italiana

É certo que o leitor que acompanha a história política italiana vai se beneficiar mais da leitura, que tambem traz um assassinato misterioso e o romance entre um ghost-writer e uma repórter que cobre casos de celebridades.

Umberto Eco não escreve um tratado sobre o jornalismo, mas, ao fazer um recorte dos piores da classe, mostra que a exceção pode virar a regra.

No final, ao falar da corrupção, há alusão à America do Sul e América Central. Copacabana, neste contexto, é a metáfora do Brasil. "Estamos nos acostumando a perder o senso da vergonha", diz o protagonista. 1992 nunca esteve tão atual.

