Ufba sedia lançamento de livro sobre Engenharia, Tecnologia e Ciência

A Biblioteca Central da Universidade Federal da Bahia (Ufba), no campus de Ondina, recebe nesta quinta-feira, 18, o lançamento do livro "Engenharia, Tecnologia e Ciência: Et cetera", do professor Marcio Luis Ferreira Nascimento. A obra faz parte de uma coletânea de textos publicados em jornais e revistas, incluindo o A TARDE.

O evento de lançamento acontece das 17h às 20h e integra o XX Festival de Livros e Autores da Ufba, que ganha o espaço da feira de Livros da Edufba.

A feira vai reunir títulos de diferentes áreas, que serão lançados com a presença dos autores. O Festival faz parte do Congresso da UFBA 2018, que será realizado entre 16 e 18 de outubro.

Sobre o livro

A engenharia, a ciência e a tecnologia fazem parte do mundo contemporâneo e explicam como ele funciona. "Engenharia, Tecnologia e Ciência: Et cetera" apresenta alguns exemplos curiosos e interessantes, entre eles: a estrutura dos átomos se assemelha mais a uma cebola do que um modelo planetário? Que a Teoria da Relatividade Geral foi comprovada no Brasil? Que existe um meio muito eficaz de se enxergar o interior das pessoas? Que a Bíblia pode ser escrita na ponta da cabeça de um alfinete?

A obra traz textos que podem ser lidos de forma aleatória, num tom agradável e instrutivo a qualquer leitor.

Marcio Nascimento é professor da Escola Politécnica, do Departamento de Engenharia Química e do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências da UFBA

