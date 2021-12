Ufba recebe lançamento de livro 'Contemporaneidades periféricas'

O poeta e pesquisador Jorge Augusto lança nesta terça-feira, 9, o livro ‘Contemporaneidades periféricas’, que traz uma pluralidade de olhares sobre a literatura brasileira. O evento acontece às 18h30, durante o Simpósio ‘As contemporaneidades periféricas das literaturas brasileiras’, no auditório do PAF 3 da Universidade Federal da Bahia, em Ondina.

A coletânea reúne cerca de 20 ensaios organizados pelo autor e busca discutir teoricamente uma geração de escritores, como Lívia Natália, Lande Onawale, Fábio Mandingo e Alex Simões.

“O livro busca aproximar noções de tempo e território, demonstrando como, em certos usos da crítica, existe uma reprodução do ponto de vista eurocêntrico como base da teoria da literatura brasileira”, explica Jorge Augusto.

A publicação destaca, ainda, uma geração de críticos que propõem novas bases teóricas para a compreensão dos textos negros, periféricos, feministas e marginais, como os professores Henrique Freitas, Denise Carrascosa, Silvio Roberto Oliveira, Suzane Lima, e Florentina Souza, além de apresentar ao público, uma potente e nova geração de críticos, como Maria Dolores Rodrigues, Jober Pascoal e Silvana Carvalho, entre outrxs.

‘Contemporaneidades periféricas’ é o primeiro de uma série de três livros sobre crítica literária e contemporaneidades. A coleção, editada pela Editora Segundo Selo, visa afirmar outras leituras sobre o contemporâneo que surgem em contextos não centrais da literatura nacional. Aqui, o contemporâneo está em diálogo com as produções de grupos e territórios subalternizados nas relações de poder que constroem a ideia do nacional e o campo literário no Brasil.

