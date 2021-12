Ufba promove Feira Literária Itinerante até o mês de fevereiro

Desde segunda-feira passada, a Universidade Federal da Bahia (Ufba) promove a Feira Literária Itinerante, que já passou pelas faculdades de Belas Artes (Canela) e Dança (Campus da Ondina) e que prosseguirá por outras unidades este mês e em fevereiro (confira abaixo).

Os livros disponibilizados na feira são produzidos pela editora da instituição – Editora da Universidade Federal da Bahia (Edufba) – ao longo do ano de 2016.

“A feira acontece, normalmente, no início do semestre, quando chegam novos alunos. É uma oportunidade para eles conhecerem nossos livros”, afirma Elvanice Silva Fraga, que trabalha no evento há quatro anos

“Os livros normalmente são voltados para os cursos. São pesquisas baseadas em questões do cotidiano acadêmico”, explica Elvanice.

Temas como gênero, identidade étnica e sexualidade são alguns dos assuntos abordados pelos autores das obras oferecidas na feira itinerante, a maioria deles acadêmicos da universidade baiana.

“Pele Negra, Máscaras Brancas termina logo em qualquer lugar que eu vou. Sem dúvida, é o título mais procurado”, conta a vendedora.

Na feira, os livros estão sendo comercializados a preços promocionais, com descontos de até 30% sobre o valor de capa.

Oportunidade

“Eu gosto muito de livros. É interessante ver que a universidade tem uma editora e oferece uma forma econômica de viabilizá-los para a comunidade acadêmica”, diz Suki Villas Boas Guimarães, professora da Escola de Dança.

Datas e locais

23 e 24/01

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (Federação)

25 e 26/01

Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (São Lázaro)

30 e 31/01

Pavilhão de Aulas do Canela - PAC (Vale do Canela)

Mais informações no site www.edufba.ufba.br.

*Estagiária sob supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

