Turma da Mônica ganha edição comemorativa

Publicada em estilo mangá, a revista Turma da Mônica Jovem, que exibe a simpática turma criada por Maurício de Sousa, ganhará uma edição comemorativa pelo seu número 50.

Rivais de infância, Mônica e Cebolinha se encontram no altar. A história, que se chama O Casamento do Século, mostra que as antigas implicâncias escondiam, na verdade, um grande amor.

Ao todo, são 132 páginas contando o episódio. A edição comemorativa da revista estará nas bancas a partir de quinta-feira, 27, por R$ 7,50.

adblock ativo