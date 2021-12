Tia Má e Sulivã Bispo participam de bate-papo na Flica 2018

A cidade de Cachoeira recebe nesta sexta-feira, 12, o bate-papo “Leitura e sua influência no processo de escrita para o digital influencer”, com a jornalista Maíra Azevedo, a Tia Má, e Sulivã Bispo, a ‘Mainha’, que atualmente tem o canal no YouTube ‘Na Rédea Curta’. O evento será realizado a partir das 16h, na Casa Educar para Transformar, como parte da programação da Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica), que acontece desta quinta-feira, 11, até domingo, 14, no Recôncavo Baiano.

“O livro tem importância em tudo que faço, pois são a partir das minhas memórias literárias que construo meus conteúdos para o processo de criação das publicações. Mesmo quando os meus vídeos não são roteirizados, tenho inúmeras escritoras que me inspiram e colaboram para a produção do conteúdo sobre racismo, relacionamento, entre outros”, afirma Maíra.

Já Sulivã Bispo destaca que debater sobre esse assunto na Festa Literária “é uma oportunidade para as pessoas conhecerem mais esta vertente digital que tem humor e política nos discursos”, disse.

O bate-papo é promovido pela Fundação Pedro Calmon. A Flica está em sua 8ª edição e reúne debates literários, atividades infantis, exposições, apresentações artísticas, palestras, contações de histórias, entre outras.

Leia e Passe Adiante

Aproveitando a chegada do mês em que celebra o Dia Nacional do Livro (29), a Fundação doará 3 mil livros para o público da Flica, por meio da segunda edição da Campanha Leia e Passe Adiante. A Biblioteca de Extensão também estará na cidade do Recôncavo, na praça Teixeira de Freitas, levando contações de histórias, jogos, espetáculos teatrais e oficinas literárias para o público infantojuvenil.

