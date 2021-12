Thalita Rebouças lança "360 Dias de Sucesso" em Salvador

No próximo domingo, dia 22, a escritora Thalita Rebouças, autora de livros como "Ela Disse, Ele Disse" e "Bia Não Quer Dormir", chega a Salvador para divulgar seu mais novo livro, "360 Dias de Sucesso". A tarde de autógrafos acontece no dia 22, a partir das 16h, na Livraria Saraiva do Salvador Shopping.

Neste novo título, a escritora, considerada fenômeno da literatura teen, conta a história da formação de uma banda de rock jovem, em uma espécie de livro de memórias do grupo que, por quase um ano, conheceu o sabor do sucesso, até se dissolver. Ela retrata as dores e delícias da fama e, com humor e ironia, fala de sonhos, traição, ganância, egos inflados e romance.

A autora, que comemora 40 anos de idade e 15 de carreira em 2015, já escreveu 18 livros, tendo alguns deles publicados pelo mundo. E, enquanto divulga o novo livro, já trabalha em três novos títulos.





