Terror e lirismo na nova obra de Joca Reiners Terron

Escrever ficção começa pelo desejo de ler um livro que ainda não existe. É o que defende o escritor mato-grossense Joca Reiners Terron, 45 anos, um dos nomes mais citados da literatura brasileira contemporânea.

Tradutor, editor, designer gráfico e escritor, Joca esteve em Salvador nesta semana para lançar seu livro A Tristeza Extraordinária do Leopardo-das-Neves e ministrar a oficina Literatura é Imagem, dentro do Projeto Escritas em Trânsito, da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb).

Em seu quinto romance, Joca apresenta um misto dos gêneros suspense e terror, numa ficção ambientada no Bom Retiro, bairro central de São Paulo. O autor, que também se aventura em outros gêneros, como poesia, contos e dramaturgia, se dedica agora a organizar a coleção de literatura hispano-americana Otras Linguas, publicada pela editora Rocco.

Contemporâneo

Joca estreou na literatura com o livro de poemas Eletroencefalodrama, de 1998, publicado por sua própria editora, a Ciência do Acidente, que acabou quatro anos depois.

O tom lírico de sua poesia pode ser visto em seu novo livro, o romance A Tristeza Extraordinária do Leopardo-das-Neves. O lirismo é resgatado para construir a trama de suspense da obra, que une duas histórias: a de um escrivão de um caso policial e a de uma estranha criatura cuidada por uma enfermeira especialista em doentes terminais.

Com uma linguagem direta e ácida, Joca criou um romance urbano, cheio de características capazes de inscrevê-lo nos tempos contemporâneos. Não à toa: o escritor acredita que é importante escrever desta forma, de acordo com a época em que se vive. "A escrita literária é intrinsecamente ligada ao sujeito que escreve, que pertence a um tempo. Escrever é uma tentativa de congelar no tempo uma circunstância", afirma.

Ele acredita também que o escritor precisa ainda ser capaz de criar boas imagens em seu livro. "O que mantém o leitor lendo é o uso de imagens. É preciso também ter coragem para tentar encontrar seu próprio estilo de escrever".

Joca diz que começou a escrever ficção ainda nos tempos da escola, e que seu primeiro editor foi seu pai. "Comecei a publicar pela poesia, mas o que sempre escrevi foi ficção. Era daqueles que era convocado a escrever redações para inscrever nos concursos da escola. Aí meu pai levava para o banco, datilografava, grampeava e me trazia de volta", ele revela.

Literatura

Para Joca, a literatura brasileira vive um momento de renovação. "Ela não ocorro instâneamente, precisa de muitos anos com autores insistindo em produzir uma obra. Hoje em dia, temos duas gerações e autores novos que começaram a publicar nos anos 90, enxergo a cena com bastante otimismo".

Mesmo assim, Joca chama a atenção para o fato de que sempre foi preciso insistir em escrever ficção. Segundo ele, muitos bons autores continuam sendo desconhecidos para o grande público. "Nos anos 70, por exemplo, a editora Ática lançou uma coleção de Literatura Brasileira. A gente conhece poucos desses escritores. Muitos deles não continuaram a publicar, porque o universo literário é muito romântico".

Ele conta que, na maioria dos casos, o tempo é um importante coautor para a ficção. "Só o tempo é capaz de construir um bom ficcionista, é algo muito parecido com o que acontece com um arquiteto: os dois se privilegiam da maturidade".

