Terceiro dia da Fligê tem programação infanto-juvenil como destaque

As atividades da Feira Literária de Mucugê (Fligê) foram especiais para a criançada na manhã deste sábado, 17, O público infanto-juvenil pôde conferir contação de histórias, oficina de colagem de recicláveis e declamação de poemas de Castro Alves, poeta homenageado na 4ª edição do evento.

A Fligêzinha, espaço dedicado às crianças, segue até este domingo, 18, com espetáculos teatrais, hora do papo, contação de histórias e exibição de filmes, no FligêCine Infantil. A programação completa da Fligê pode ser conferida no site oficial.

