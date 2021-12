Temática LGBTQI+, cordel e quadrinhos marcam abertura da Flica

A Festa Literária Internacional de Cachoeira 2019 (Flica) abriu oficialmente nesta quinta-feira, 24, com muita música, dança, poesia e livros. O primeiro dia do evento atraiu um público variado a Cachoeira (a 110km de Salvador). A inovação desta edição foi a introdução das temáticas LGBTQI+, além de cordel e quadrinhos. A programação segue até domingo, 27 (confira abaixo).

Com o tema 'Cartografias do Brasil Contemporâneo', que teve a participação das autoras Lilia Moritz Schwarcz e Eliana Alves Cruz, mediadas pelo diretor da Fundação Pedro Calmon (FPC), Zulu Araujo, a abertura da Flica contou com a presença das secretárias da Cultura (Secult), Arany Santana, representando o governador Rui Costa, da Promoção da Igualdade Racial (Sepromi), Fabya Reis, e de Políticas para as Mulheres (SPM), Julieta Palmeira.

Segundo secretária Arany Santana. Segunod Flica serviu de inspiração para outros eventos literários."A Flica foi extremamente inspiradora, em 2020 serão 25 eventos dessa natureza. A Bahia abraçou o caminho do fortalecimento da Cidadania, da Educação e da Cultura. Então é nosso interesse continuar investindo, através do FazCultura, para realmente promover a cidadania da nossa juventude.

A jornalista e curadora da Flica, Kátia Borges, classificou o evento como uma celebração da literatura e cultura em geral. Em sua fala, ela destacou, especialmente, as mesas que são novidade no evento, como a LGBTQI+ e Cordel.

"Esta cidade inteira vibra literatura durante os dias da Festa. Este ano a gente traz algumas atrações que nunca fizeram parte da programação oficial. Temos uma mesa com a temática LGBTQI+, o Cordel, pela primeira vez na Flica, com Braulio Bessa e Antonio Barreto, e também teremos quadrinhos, atendendo a essas demandas da contemporaneidade.. Outra grande novidade é a Geração Flica, uma programação voltada para jovens e adolescentes", afirmou Kátia Borges.

Ainda nesta quinta, o grupo Black Dance, com sede no bairro de Cajazeiras, em Salvador, realizou apresentações com coreografias desenvolvidas por jovens. Além disso, alunos da rede estadual tiveram quadros e esculturas expostos no espaço Educar para Transformar.

