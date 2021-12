Teatro Sesi Rio Vermelho recebe Primeira Mostra Literária em abril

A primeira edição da Mostra Literária de Salvador acontece no Teatro Sesi Rio Vermelho, no dia 13 de abril, com atividades diversas que vão das 8h30 às 17h. O evento vai reunir influenciadores digitais, escritores e oficinas, entre elas a escrita criativa e criação literária. A entrada é gratuita.

Outras atividades acontecem durante o dia da mostra. As mesas redondas trarão o debate do cenário literário em Salvador, qual o gosto do jovem soteropolitano pela literatura, e o crescimento profissional a partir das redes sociais.

Participam do evento a soteropolitana Vanessa Brunt, autora do livro Depois Daquilo; o ilustrador e quadrinista Hugo Canuto; Alexandre Ribeiro, criado do blog Outro Garoto Lendo; Emília Nuñez, escritora de literatura infantil, entre outros.

As inscrições são gratuitas e e devem ser feiras pelo site da Mostra.

Veja a programação:

Mesas

9h – 9h30 Mesa de Abertura: “Cenário Literário em Salvador”

Convidados: Representante da (FGM) Fundação Gregório de Mattos, Rebeca Lisboa, relações públicas, empreendedora criativa e realizadora do projeto, e Pedro Duarte, jornalista, Editor-Chefe do Jovem Nerd e autor de Tony Moon.

9h45h – 11h15

Mesa 01: Blogueiros e agitadores literários de Salvador: entendendo o gosto de leitura do jovem soteropolitano

Convidados: Renata Pinheiro (Digaí Leitores) e Alexandre Ribeiro (Outro Garoto Lendo)

Mediador: Pedro Duarte

11h30 – 13h

Mesa 02: Vida de Escritor no Brasil

Convidados: Pedro Duarte e Ian Fraser, autor da Saga Araruama.

14h – 16h

Mesa 03: Mundo digital e literatura - das redes sociais para as grandes editoras

Convidada: Iris Figueiredo, autora dos livros “Dividindo Mel” e “Confissões Online”.

Oficinas

9h – 10h30 Oficina 01: Escrita Criativa

Mediadora: Vanessa Brunt, escritora, jornalista e youtuber.

11h - 12h30 Oficina 02: Criação Literária

Mediador: Breno Fernandes, jornalista e escritor de “Os fanzineiros” pela editora FTD.

13h – 14h30 Oficina 03: Oficina de HQ

Mediador: Hugo Canuto, arquiteto, ilustrador e quadrinista brasileiro. Autor de “Contos dos Orixás”.

15h - 16h30 Oficina 4: Contação de história na era digital

Mediadora: Emília Nunes, escritora de literatura para infância e criadora do projeto de incentivo à leitura “Mãe que lê”.

Outras atividades

8h30 – 17h Construção da Obra Coletiva e Feira Literária.

16h – 17h Sessão de fotos e autógrafos com escritores.

