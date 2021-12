Tarcísio Buenas lança seu primeiro livro

Ainda não foi desta vez que os leitores do Caderno 2+ se livraram da Coletânea. Após as férias do colunista, eis aqui de volta o único espaço da imprensa impressa local (na internet há outros) exclusivamente dedicado à cena musical independente e alternativa.



E voltamos não com uma banda ou músico, mas com uma dica de leitura: o livro 18 de Maio, Quanto Tens Por Dizer..., de Tarcísio Buenas.



Trata-se do primeiro livro do livreiro, blogueiro e DJ cruz-almense Tarcísio Buenas Nascimento Santana, 43 anos, em São Paulo desde 2011.



Quem frequenta o underground local talvez o conheça: Tarcísio foi vendedor em lojas de discos (pergunte pro seu pai) importantes, como Na Mosca, São Rock (ambas de Tony Reverendo T Lopes) e Flashpoint. Estava sempre nos shows da cena (especialmente da brincando de deus) e ainda atuou como DJ Buenas.



Livraria no bar do Cemitério



Neste seu primeiro livro, Buenas reúne os melhores textos publicados em seus dois blogs: On The Rocks e La Verga del Buenas. No primeiro, ele fala da vida difícil em SP e daquilo que o alimenta: música, cinema, literatura, a cidade. Já o segundo reúne sua produção de poemas e contos eróticos.



Em ambos, demonstra extrema delicadeza e humanidade em uma prosa pausada, sem rodeios nem metáforas.



"São os textos que mais gosto. Os mais relevantes. De como eu trato a vida. Eles mostram minha relação com a música, literatura, cinema, bares, amigos e mulheres. Presente e passado", conta, por e-mail.



O luxo fica por conta do prefácio, assinado pelo cultuado escritor / dramaturgo / ativista Mário Bortolotto, seu amigo. "Quando conheci o Mário, ficamos amigos na hora. Em 2013, ele me convidou pra trabalhar no bar do seu teatro, o Cemitério de Automóveis. Foi lá que montei minha livraria, Buenas Bookstore", relata.



"O engraçado é que eu não indico meu livro pra ninguém. Nunca indiquei", ri. "O que ele traz de próprio? Relatos sobre minha vida. A única coisa própria que a gente tem é nossa vida. Mas costumo comentar com amigos que ele foi escrito com o coração na ponta dos dedos", conclui o boêmio.



18 de Maio, Quanto Tens Por Dizer.../ Tarcísio Buenas/ Buenas Books/ 116 p./ R$ 25/ Vendas: buenasrocks@ gmail.com / buenasrocks.blogspot.com

