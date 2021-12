Sugestão de títulos com temas que devem se manter em 2016

A virada do ano vem junto com uma profusão de listas, que inclui desde resoluções de ano novo até aquilo que prometemos fazer e não cumprimos no anterior (ler mais, por exemplo?). Por isso, nossa lista apresenta sugestões de livros lançados em 2015 sobre seis temas que têm tudo para continuar em alta em 2016.

Política

O recém-lançado Como Conversar com um Fascista (R$ 42 / Record), da filósofa Márcia Tiburi, encabeça as indicações neste momento de acirramento de discursos contrários por analisar o cenário político brasileiro contemporâneo de forma simples e sagaz.

Para entender o contexto atual também é importante voltar algumas décadas na política nacional. Em Diários da Presidência Vol. 1 (R$ 74,90 / Companhia das Letras), Fernado Henrique Cardoso recupera, em tom confessional, as histórias dos dois primeiros anos de seu governo (1995 e 1996). O segundo volume dos quatro previstos sairá já no primeiro semestre.

Por mais que pareça coisa de gente grande, A Democracia Pode Ser Assim (R$ 39) e A Ditadura É Assim (R$ 39) são opções para introduzir as crianças nessas discussões. As publicações acabaram de sair pela Boitempo, por meio do selo Boitatá.

Economia

Como Organizar sua Vida Financeira (R$ 29,90 / Sextante), de Gustavo Cerbasi, pode ser um aliado em tempos de retração econômica, enquanto Capitalismo em Confronto (R$ 45 / Best Business) abre nossa mente para outras possibilidades. Nele, o economista Philip Kotler apresenta as 14 importantes deficiências do capitalismo e propõe medidas para alcançar um sistema mais saudável e sustentável. Quem sabe um dia a gente chega lá?

Feminismo

No ano em que o tema chegou até o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), as discussões sobre a igualdade de gênero merecem mais atenção, já que literatura serve para deixar os "ismos" de lado e nos ajudar a entender o papel da mulher em muitas circunstâncias.

Em Reze Pelas Mulheres Roubadas (R$ 39,50 / Rocco), Jennifer Clement apresenta a dureza da realidade mexicana em uma ficção de tom poético e bem-humorado. A autora conta a história de Ladydi, personagem que, como todas as meninas da vizinhança, vestia-se de menino para livrar-se do sequestro de narcotraficantes.

A reportagem em quadrinhos O Mundo de Aisha: a Revolução Silenciosa das Mulheres no Iêmen (R$ 39,90 / Nemo) chama a atenção para as lutas das mulheres no Oriente Médio. O livro de Ugo Bertotti mostra como as mulheres travam uma batalha por emancipação em um contexto em que costumes autorizam casamentos precoces e inúmeras violências.

Terrorismo

Infelizmente, mais uma vez, a temática foi destaque na política mundial. A Fênix Islamita - O Estado Islâmico e a Reconfiguração (R$ 30, Bertrand Brasil) é uma das obras que permitem entender a complexidade do fenômeno. A premiada italiana Loretta Napoleoni examina não só a trajetória do grupo armado e de seus líderes, mas também esclarece as circunstâncias históricas que possibilitaram seu fortalecimento e expansão.

Já a nova edição brasileira de Como Curar um Fanático (R$ 29,90, Companhia das Letras), do romancista Amós Oz, traz um ensaio inédito em resposta aos atentados do EI em Paris. Com a visão de quem nasceu na Jerusalém dividida pela guerra, o autor propõe uma aproximação respeitosa e ponderada para solucionar o conflito entre Israel e Palestina com uma contextualização ampla envolvendo a retirada de Israel da Faixa de Gaza, a morte de Yasser Arafat e a Guerra do Iraque.

Meio ambiente

O rompimento da barragem em Mariana e as queimadas que afetam diversos estados do País não nos deixam esquecer da importância dos temas relacionados ao meio ambiente. Para entender a complexidade das relações entre homem e natureza foram traduzidos no Brasil dois títulos de Isabelle Stengers: No Tempo das Catástrofes (R$ 34,90 / Cosac Naify, ainda dá pra comprar) e O Homem Que Salvou Nova York da Falta de Água: e Outros 11 Meses da Sustentabilidade (R$ 34 / Matrix).

Raiz musical

O sertanejo parece não só ter vindo para ficar, mas sempre ter estado por aí. É isso que mostra Cowboys do Asfalto - Música Sertaneja e Modernização Brasileira (R$ 65, Record), do historiador Gustavo Alonso, autor da biografia de Simonal. O resultado de oito anos de pesquisa conta a história do gênero em meio às mudanças socioeconômicas, políticas e culturais dos últimos cinquenta anos. E já que em 2016 os cariocas estão cantando o centenário do samba, vale acompanhar Dicionário da História Social do Samba (R$ 55 / Civilização Brasileira), de Nei Lopes e Luiz Antonio Simas.

