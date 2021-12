Sobrevivente de guerra conta saga familiar

A Segunda Guerra Mundial marcou para sempre o destino dos judeus. A família da austríaca Eva Raimann Cabral se repartiu: alguns foram parar no México, Estados Unidos e Austrália. Ela veio para a América do Sul, viveu na Bolívia e no Brasil (Fortaleza, Rio e São Paulo), capítulo de uma longa história que resolveu contar no livro que será lançado nesta terça, 16, às 19h, na Livraria Saraiva do Salvador Shopping.

Capa do artista Calasans Neto, Árvore com Asas - Passarinho com Raízes é, numa primeira definição, o testemunho de quem sofreu as perseguições nazistas, espalhou-se pelo mundo, nunca mais se encontrando, comunicando-se, apenas, pelo recurso da época, as cartas. Sob um outro prisma, pode ser lido como uma mensagem em favor da tolerância. Eva Raimann, que hoje é casada e vive em Portugal, teve a ideia de escrever o livro em 1982, oito anos após a perda dos pais.

"Servi-me de árvores genealógicas elaboradas por meus pais e documentos por eles conservados, viajei para entrevistar parentes sobreviventes que também me forneceram documentos e fotografias", afirma.

A Bahia cruzou o caminho da engenheira eletrotécnica, formada pela Universidade de São Paulo, em 1950. Tinha 13 anos recém-feitos numa pensão na Avenida Sete de Setembro, perto da Vitória. Aqui morou a maior parte do tempo na Cidade Baixa, estudou no Colégio Central e conheceu uma legião de artistas, a exemplo de Genaro de Carvalho, Carybé, Hansen Bahia e Mário Cravo.

Tempos de Bahia - As reminiscências de Bahia incluem os passeios pela Península de Itapagipe, os banhos de mar em Inema e as incursões escolares pelo interior do Estado. Sobre essa fase, Eva Cabral comenta: "A Bahia me deixou a lembrança de fase muito significativa da minha vida - a adolescência, incluindo as experiências da seleção para os cursos colegial e universitario. O que considero de melhor legado da Bahia são as amizades nela conquistadas, que continuo mantendo. Visito frequentemente Salvador e iguamente, com frequência, recebo amigos da Bahia em minha residência em Lisboa. Por exemplo, Calasans Neto, meu contemporâneo no Colégio Estadual da Bahia, me dedicou a ilustração da capa deste meu livro".

