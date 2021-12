Shopping recebe feira de livros até abril

A feira de livros Mundo das Letras será uma das atrações do mês de março do Salvador Shopping. O evento, que tem acesso gratuito, acontece até 1º de abril, na Praça de Serviços, Piso G1 do centro de compras.

O evento é voltado para o público infantil, mas oferece títulos para todas as idades, com livros de diversos gêneros: literatura brasileira, infantil, arte, variedades, didáticos, livros para bebês, entre outros.

São quase três mil títulos e 35 mil livros, com opções a partir de R$ 3.

