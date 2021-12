Sessenta anos de imagens do Brasil no cinema

A principal ressalva que se pode fazer ao livro Cinema e Sociedade no Brasil: Análise de Mensagens, de Júlio César Lobo, lançado recentemente pela Edufba, é que falta unidade ao corpo. Mas, talvez seja o próprio autor, jornalista e professor da Ufba, seu maior crítico. "Eu estou tentando aqui me salvar do meu julgamento do texto", afirma em entrevista, ao falar, por exemplo, sobre as mais de 90 páginas que escreve sobre Terra em Transe (1967).

Existem, segundo Júlio, 712 textos sobre o filme de Glauber Rocha. "Por que não podia ser o 713º", questiona. Terra em Transe é abordado sob vários aspectos que abrangem suas relações com a história, a política, a literatura, a sociedade e o próprio cinema. "Teve um momento em que achei que não valia nada", diz. Mas os capítulos sobre Sara, a principal personagem feminina, e Mário Faustino, o poeta que inspira o filme, aponta como os textos em que mais investiu. Nesse sentido, para ele, são os mais gratificantes.

Cinema e Sociedade no Brasil faz um estudo de representação. A abordagem alcança filmes como O Carro de Bois (em duas versões, de 1956 e 1974), um dos títulos da série Brasilianas, trafegando pelo universo de Humberto Mauro, tachado de 'ingênuo" e "primitivo", e chega aos dias de hoje, com a análise dos conflitos resultantes da presença de um nordestino na grande cidade (Estômago, de Marcos Jorge - 2008), e ao novo documentário brasileiro, notadamente parte da obra de Eduardo Coutinho.

Nessa reunião de ensaios escritos entre 1993 e 2013, a comédia musical carioca vem à luz no tocante à abordagem da vida política brasileira - o presidente Juscelino Kubitschek e a construção de Brasília, em filmes como Metido a Bacana (1957) e Entrei de Gaiato (1960) - e do estereótipo da mulher nordestina consolidado a partir da canção Paraíba, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, do filme Fogo na Roupa (1952), de Watson Macedo, e do tipo da pernambucana valente construído pela atriz carioca Nancy Wanderley.

"As visões sérias trabalham muito no sentido do pastiche hollywoodiano, como Carnaval Atlântida (1952, de José Carlos Burle) e as paródias a Cecil B. De Mille", afirma Júlio Lobo. "A boa crítica de revisão da chanchada é dos filmes de Oscarito. Eu peguei alguns filmes. Eu não toco nos filmes da Atlântida, porque outros já o fizeram. Sérgio Augusto (Este Mundo é Um Pandeiro - Companhia das Letras, 1989) já fez", acrescenta.

Quanto a Estômago, o autor demonstra empatia com os conflitos narrativos propostos, mas evoca o curta-metragem Charles Chaplin, O Imigrante (1917) para ressaltar a limitação do filme de Marcos Jorge, que, segundo ele, não conseguiu se livrar da regionalização, "com estigmatizações de questões universais". Júlio Lobo não maneira, mesmo, é com produções documentais realizadas a partir dos anos 2000. Chega a arranhar a imagem sólida de alguns filmes de Eduardo Coutinho, como Edifício Master (2002).

"A crítica de bar, esse pessoal chato, tem que eleger alguns deuses de tempos em tempos. Eduardo Coutinho, agora, é o Bergman da vez. Eu sou a única pessoa no Brasil a falar mal de um filme de Eduardo Coutinho. Tem que ter voz discordante. Quando Truffaut, nos anos 1950, disse que Hitchcock era genial ele era discordante, porque Hitchcock era chamado diretor de filme b. Edifício Master é uma obra de voyeurismo, é um filme escroto e é elogiadíssimo", afirma em entrevista.

Livro fundamental, no sentido em que o autor não abandona o discurso acadêmico, não se faz fácil, mas também não espanta o leitor, Júlio Lobo diz que a imagem que persegue no livro surge a partir de uma visão "diacrônica", que contempla a evolução no tempo, e não "sincrônica", específica, "que é a mais comum entre os estudos de representação". Fala do cinema brasileiro. "Sessenta anos de imagens do Brasil. É essa a unidade".

