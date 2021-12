Série Sons da Bahia será lançada nesta quarta-feira

A Bahia e sua vasta musicalidade ganham destaque na série Sons da Bahia, que será lançada na quarta-feira, 25, às 19h, no Palacete das Artes. Os cinco livros, idealizados pela antropóloga Bárbara Falcón, têm dois objetivos: dar à produção musical baiana tratamento acadêmico e, ao mesmo tempo, aproximar o público de trabalhos de pesquisa.

"Iniciando meus estudos na área de música, ainda na graduação, me deparei com a escassez de publicação nesse segmento, obras que pudessem me servir como referência e tive muita dificuldade em desenvolver meu projeto de pesquisa. Depois disso, durante o mestrado, constatei a existência de muitas pesquisas desenvolvidas na área de música que poderiam ser de interesse público. A Sons da Bahia tem como objetivo preencher uma lacuna existente nesse segmento", diz Falcón.

A série é composta por Cantador de Chula - O Samba Antigo do Recôncavo, de Katharina Doring; Doces e Bárbaros - Um Estudo sobre Construções de Identidades Baianas, de Carlos Barros; Os Belos, O Trânsito e A Fronteira - Um Estudo Socioantropológico sobre O Discurso Autorreferente do Ilê Aiyê, assinado por Carlos Ailton da Conceição Silva; Uma Crítica Cultural do Pagode Baiano - Música que se Ouve, se Dança e se Observa, de Ari Lima, e Oyá-Bethânia - Os Mitos de um Orixá nos Ritos de uma Estrela, de Marlon Marcos Vieira Passos.

Alemã, radicada na Bahia há 22 anos, em 1998, Katharina começou a pesquisar a história das músicas populares e negras em Salvador. "Fui pesquisadora do inventário e do dossiê do samba de roda para Unesco e desde então tenho desenvolvido inúmeros projetos, pesquisas e publicações em torno dessas temáticas em prol da salvaguarda do samba de roda do Recôncavo baiano", explica a autora. "Queria dar atenção para a arte diversificada de cantar o samba de roda, reconhecendo a contribuição de personagens importantes, como também fiz questão de incluir mulheres sambadeiras, mesmo sabendo que a maioria dos cantadores de chula são homens".

Já Ari Lima pretendia interpretar e analisar a questão racial na Bahia e, mais particularmente, em Salvador, "considerando as práticas culturais da juventude negra e estigmatizada". A ideia foi afastar qualquer preconceito. "Quis desmistificar o preconceito contra o pagode baiano, que se traduz no preconceito contra as culturas populares e, particularmente, se traduz no preconceito contras as práticas culturais negras antes que recebam algum selo de qualidade e beleza outorgado de cima para baixo, de fora para dentro", explica.

Fã, Marlon fez sua ode a Maria Bethânia. "O primeiro impulso foi a paixão. Escolhi Bethânia e quis fazer esta junção com o seu orixá, Oyá. Bethânia sempre foi muito isso. Desde sempre a chamavam de orixá vivo. Esta relação não é invenção minha; só fiz, como antropólogo, analisar a junção do mito midiático (Bethânia) ao mito primordial (Oyá)", conta.

No lançamento, o público pode comprar cada livro separadamente ao preço de R$ 15 cada ou a coleção pelo preço promocional de R$ 50.

