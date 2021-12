Sérgio Sant'Anna lança livro que evidencia libido e coragem

Desde o início da sua carreira, o escritor carioca Sérgio Sant'anna mostra a disposição em romper paradigmas e pressionar os limites entre os clássicos gêneros da literatura. Aos 72 anos, a sua mais recente obra, "O Homem-Mulher', ratifica a tarefa assumida pelo escritor.

"Procuro não me limitar a nenhuma forma fixa: isso é do conto ou aquilo é da crônica. A minha proposta é discutir as formas literárias e colocá-las em tensão. O que eu gosto mesmo é da mistura".

Lançado pela Companhia das Letras, o livro reúne 19 contos que inserem o leitor num universo balizado pelos desejos e fantasias. Para Sérgio, o processo de escrita literária exige que todas as emoções do corpo e da mente estejam ligadas.

"Eu costumo dizer que para escrever uma história você tem que estar com a libido acesa. A libido numa percepção maior e mais ampla: entendida como desejo estético e literário".

Quatro vezes vencedor do Prêmio Jabuti - o último pelo livro "O Voo da Madrugada" (2003), Sérgio estreou no mundo literário em 1969 com a reunião de contos "O Sobrevivente". O posicionamento transgressor do escritor, presente na sua vasta produção, o colocou no rol dos maiores autores contemporâneos da literatura brasileira.

Movido pelo desejo

Se as narrativas de "O Homem-Mulher" não possuem qualquer laço óbvio entre si, o que aponta para a unidade entre os contos é justamente o desejo: matéria-prima que Sérgio faz questão de não escapar. "Todos eles têm um determinado tom que caracteriza o livro. Existe uma unidade temática e formal".

Quando comparada às suas obras anteriores, a nova produção do carioca manifesta a escolha por uma escrita menos carregada nas cores sexuais. "Eu nunca tive muita cerimônia para escrever. Só que nesse trabalho peguei mais leve, preferi fazer uma coisa mais terna do que propriamente sexual".

No entanto, os contos escancaradamente libidinosos são ricos por apresentarem a astúcia de Sérgio Sant'anna em escapar da castidade na literatura. Exemplo disso é Rigor Formal - texto em que a mulher de um respeitado escritor decide fazer uma irascível carta aberta para o marido relatando detalhes de uma escapada matrimonial.

"O artista diz o que tem que dizer. Ele deve escrever com toda liberdade e não pode se deter por problemas morais da linguagem. Por isso, é preciso ter coragem para ser escritor".

Jogo da sexualidade

A história que dá o ponta-pé inicial e também fecha o ciclo de contos, além de emprestar o título ao livro, acompanha a investida do personagem Adamastor Magalhães pelo mundo das vestimentas femininas. A certa altura o autor escreve que ele "sabia bem que se travestir não era veadagem, mas incorporar a mulher em sua masculinidade".

Se o uso de certos termos pode parecer preconceituoso, Sérgio explica: "Eu quis enfatizar o desejo de ser parte mulher, mas não fazer referência à homossexualidade ou ao travestismo. Eu confesso que há uma certa dificuldade de compreensão sobre isso".

Ele ainda afirma que não pode explicar psicologicamente o que move esse desejo, mas, exemplificando com o cartunista Laerte, ressalta a importância da maior liberdade para o exercício dos gêneros.

Traços pessoais

Mesmo que evite o termo autobiográfico, Sérgio Sant'anna conta que experiências pessoais mobilizaram a composição de algumas histórias.

O encanto com a exposição do artista chinês Li Zhan Yang, no Centro Cultural do Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, resultou no conto "Amor a Buda". "A exposição mexeu muito comigo, voltei mais umas três vezes. Passei por uma experiência estética que procurei transpor em palavras". O diálogo ultrapassou a formalidade das letras e o trabalho do chinês, Tentação (Tangseng e Yaojin), em que uma jovem tenta seduzir Buda, estampa a capa do livro.

Os sentimentos de melancolia e finitude são combinados a toda efervescência sexual de outras narrativas. Ele confessa que foi intencional o sentimento melancólico passeando pela obra. "É uma melancolia terna e não puramente pessimista. Ela vem misturada com o amor e beleza".

No caso do conto Lencinhos, em que uma mulher vende lenços bordados para ajudar nas despesas do marido com câncer terminal, ele diz que quis fazer uma história em que as pessoas ficassem comovidas.

Ainda levanta reflexões sobre o processo de escrita e a responsabilidade do teor literário no texto "O Conto Maldito e O Conto Benfazejo". Enquanto que em "As Antenas da Raça' o autor consegue incentivar questionamentos sobre arte, nacionalidade e política.

Sérgio revela que gosta mesmo é de trabalhar com grandes transformações e certas rupturas que impactem nele mesmo. "Eu procuro primeiro mexer comigo. Acho que se uma coisa comove ou provoca uma reação em mim, fatalmente provocará no público".

