Semana de atividades leva literatura para crianças

Entre os dias 8 e 11 de outubro, acontece na Biblioteca Monteiro Lobato (Fundação Pedro Calmon), em Salvador, a Semana das Palavras Brincantes, evento gratuito que pretende divulgar a literatura junto ao público infantil.

A programação terá início com uma oficina de contadores de histórias, ministrada por Francisco Gregório Filho. No dia 9, começarão as sessões de conversa com os escritores. O primeiro convidado será Daniel Munduruku que, acompanhado da professora Suzane Lima, conversará sobre o universo indígena. No dia 10, o convidado será o escritor baiano Jaime Sodré, tendo como tema a literatura afro-juvenil.

A semana de atividades, que acontece sempre das 9h às 12h, tem como público-alvo crianças entre 3 e 14 anos. As inscrições devem ser realizadas na Biblioteca Monteiro Lobato.

