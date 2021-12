Segundo volume da HQ Saga é lançado

Um dos segredos para o sucesso de uma ficção popular, seja cinema, HQ ou literatura, é saber embalar bem o seu produto com uma aura de novidade, mesmo que, por baixo dela, exista toda uma estrutura familiar, tornando esta ficção nova e antiga ao mesmo tempo. Reconhecível, porém excitante. Saga, a premiada HQ de Brian K. Vaughan e Fiona Staples, é um exemplo bem claro do êxito dessa estratégia, quando bem aplicada.

Com o segundo volume em capa dura chegando às livrarias, a Devir aproveita e lança uma segunda edição do primeiro, atendendo a demanda dos leitores que o perderam na ocasião do lançamento, em 2015. Lendo os dois volumes juntos, fica fácil entender por que a HQ se tornou um dos destaques da indústria desde 2012, quando saiu pela primeira vez nos EUA e ganhou uma montanha de prêmios Eisner, Harvey e Hugo, em diversas categorias.

Saga é um bem preparado cozidão, feito com um monte de ingredientes saborosos e largamente apreciados da cultura pop ocidental, que vai de Romeu & Julieta a Star Wars, passando por Flash Gordon, Bonnie & Clyde, Guerra dos Tronos, O Senhor dos Anéis, ficção pulp, sitcoms e desenhos animados da Hanna-Barbera.

Na trama, acompanhamos a epopeia vivida pelo casal Marko e Alana. Quando os encontramos pela primeira vez, Alana está dando à luz o bebê dos dois, Hazel, que, aliás, é a narradora da história.

Até aí tudo bem, não fossem Alana e Marko soldados de lados opostos em uma guerra entre Aterro, o planeta de Alana, e Grinalda, lua de Aterro e lar de Marko.

Logo após o parto clandestino de Hazel em uma oficina mecânica do planeta Fenda, um dos muitos que acabaram envolvidos na guerra, a família é atacada por agentes de Aterro em busca da desertora Alana, mas consegue fugir.

Fuga e busca

A partir daí, a HQ se desenvolve basicamente em duas frentes: a fuga alucinada de Marko, Alana e Hazel, e a busca dos seus perseguidores, a mando dos manda-chuvas de Aterro, que querem botar as mãos na criança de qualquer jeito, por razões ainda não bem explicadas.

Do lado da estranha família - Alana tem asas de inseto, Marko tem chifres e Hazel, ambas as características - o leitor acompanhará todos os monstros, seres estranhos, lugares esquisitos e eventos misteriosos que eles encontrarão pelo caminho.

Do lado dos seus algozes, acompanhamos personagens muito interessantes como o Príncipe Robô IV, que usa trajes militares do século 19 e tem uma televisão no lugar da cabeça - e os mercenários que ele contratra para perseguir o casal fugitivo.

Um deles se chama O Querer, e ele é rápido, mortal, silencioso e meio amargurado. Ah, O Querer anda acompanhado de uma gata Sphynx (aquela raça sem pelos) do tamanho de um tigre, que detecta mentiras. Toda vez que alguém mente perto dela, ela mia "Mentira" - a versão em inglês, "Lying", soa mais como um miado.

Há uma outra mercenária, chamada A Espreita, que é basicamente uma aranha humana com direito a oito olhos e igual número de braços - cada um segurando uma arma diferente. Ela e O Querer tiveram um relacionamento que não deu muito certo para ele - o que explica um pouco o estilo meio depressivo do rapaz.

Tudo isso seria apenas mais do mesmo para fãs de fantasia e ficção científica se não viesse embalado pela característica comum à dos melhores trabalhos de Brian K. Vaughan, como Y: O Último Homem, Ex-Machina ou Os Fugitivos: apesar de toda a bizarrice, Saga é uma HQ extremamente humana, calorosa e bem-humorada.

Descontados os detalhes caros à trama, os diálogos de Alana e Marko poderiam ser travados por qualquer jovem casal terráqueo com uma filha recém-nascida. Ele reclama das fraldas sujas de Hazel. Ela tem ciúmes de uma antiga namorada dele e por aí vai. Esses diálogos, tanto entre o casal protagonista quanto entre os seus perseguidores, em nada devem aos de uma boa série de TV moderna, com direito a chistes, tiradas e reflexões.

Por falar em moderno, Alana é com certeza uma personagem feminina adequada ao nosso tempo: forte e desbocada, a morena de cabelo verde e asas não leva desaforo pra casa e bota Marko na linha o tempo todo. Alana diz a que veio já na sua primeira fala, durante o parto: "Eu estou cagando? É a sensação que eu tenho", dispara, entre dentes cerrados e pingando suor.

Conjugando temas como família, guerra, política e sexo, Saga é uma HQ adulta como poucas: tanto no texto, quanto na arte de Fiona Staples, que apesar de deslumbrante, limpa e muito criativa, não se furta a mostrar de forma explícita decapitações, desmembramentos e sexo.

