Segunda edição do 'Nosso Sarau' será realizada no Goethe-Institut Salvador

A segunda edição do 'Nosso Sarau' acontece no dia 24 de abril, às 18h, na biblioteca do Goethe-Institut Salvador e terá como convidada a escritora Maria Izabel Nascimento Muller, autora de “Os contos de fadas na realidade afro-baiana”.

Além do bate-papo com a escritora, haverá também recital de poesia e leitura de textos com a participação de Jeane Sanchéz, Michelle Saimon, Ametista Nunes, Gabriel Lopes Pontes, Rosana Paulo entre outros. Durante o evento, também ocorrerão apresentações musicais com Evandro Correia, Magno Estevam, Walter Rozados, Lícia Souza, Marcos André e Conexão Estalos & Faíscas.

No local, também será realizada uma exposição e venda de livros e CDs dos participantes.

Sobre a escritora

Maria Izabel Nascimento Muller nasceu em Jacobina, onde se formou em Magistério. A escritora é concursada como professora da rede pública de ensino da Bahia e fez curso de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, pela Universidade Católica de Salvador (Ucsal). Depois, Izabel fez pós-graduação em Estudos Afro e Tradição e Cultura, nas Universidades Federal (UFBA) e do Estado da Bahia (Uneb). Após casamento, passou a viver na Suiça, onde estudou alemão e trabalhou como voluntária em um programa da Organização das Nações Unidas (ONU).

