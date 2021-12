Salvador ganha prévia da Balada Literária

Há dez anos, o evento Balada Literária investe na redução de fronteiras entre autores brasileiros contemporâneos e seus leitores. Realizada todo mês de novembro em São Paulo, a balada ganha uma prévia baiana nesta sexta, 6, e sábado, 7, no Espaço Cultural da Barroquinha.

A iniciativa na capital paulista foi criada pelo escritor pernambucano Marcelino Freire e mistura uma série de formatos de interação literária. Em Salvador, a chamada Pré-Balada Literária também vai reunir variedade: lançamentos, performances, bate-papos, saraus e show compõem a grade.

As atividades serão iniciadas sexta, às 17 horas, com a exibição do documentário SP Solo Pernambucano, dirigido pelo cineasta e escritor Wilson Freire. A narrativa cinematográfica reconstrói a trajetória de Marcelino Freire. Após a sessão, o público poderá participar de uma conversa entre documentarista e documentado.



O poeta paranaense Nelson Maca é um dos responsáveis pela articulação dessa prévia baiana, ao lado de Milena Britto, professora da Universidade Federal da Bahia (Ufba). Ele conta que esse ano é a sua quinta participação na Balada Literária. A celebração de uma década de evento fez com que eles topassem o desafio de realizar uma versão local.

"Essa é uma iniciativa alternativa no cenário de literatura. Para mim, a Balada é o evento literário mais arejado hoje em dia. Não existe aquela formalidade dos grandes eventos", explica Nelson, que participa de mesas e performance.

Mais ações

Ainda nesta sexta, após a sessão do documentário, será realizada uma sessão compacta do Sarau Bem Legal, encabeçado pelo grupo adolescente Este Tal Recital. Em seguida, a mesa 10 Anos da Balada Literária coloca o histórico do evento no centro das discussões numa conversa entre Marcelino Freire, Milena Britto, a jornalista Ana Cristina Pereira e a psicóloga Ana Bárbara Neves.

No sábado, as atividades começam às 17 horas com o filme documental Wilson Freire: Miró - Preto, Pobre, Poeta e Periférico, sobre o poeta pernambucano, que também estará presente para uma conversa.

Um show encerra as atividades da balada local. Enquanto a cantora Mariella Santiago faz um apresentação, os autores Marcelino Freire e Nelson Maca propõem um diálogo entre literatura e música.

