Saída de Paul McCartney dos Beatles será tema de HQ

A decisão de Paul McCartney de deixar os Beatles e partir para a carreira solo é o tema de uma nova história em quadrinhos que se propõe a oferecer aos fãs uma nova perspectiva sobre a separação do grupo, disse a editora na terça-feira, 05.

"Paul McCartney: Carry that Weight", com 24 páginas, é a terceira HQ da editora norte-americana Bluewater Productions sobre a célebre banda inglesa, que acabou em 1970. "Carry that Weight" é o nome de uma canção dos Beatles lançada em 1969.

As especulações sobre o motivo do rompimento incluem diferenças artísticas, disputas judiciais externas e questões ligadas ao casamento de John Lennon com a artista Yoko Ono.

McCartney já afirmou que o grupo, composto também por George Harrison e Ringo Starr, estava decadente quando Lennon conheceu Yoko.

"É sobre Paul McCartney deixar os Beatles. Vamos contar essa história", disse o editor Darren Davis. "São histórias em quadrinhos. Devem ser divertidas, mas também educativas."

Davis disse que McCartney, de 70 anos, foi procurado, mas não quis se pronunciar.

A HQ será lançada nesta quarta-feira, 06.

adblock ativo