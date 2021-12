Ruy Espinheira Filho lança romance e livro de poemas

Detentor de alguns dos maiores prêmios literários do país, o poeta, ficcionista e ensaísta Ruy Espinheira Filho está cada vez mais criativo. E atento ao que dizem seus fantasmas e personagens que rondam sua mente inquieta e inventiva.

No auge dos 73 anos, quando muitos autores começam a perder imaginação e capacidade produtiva, Espinheira emana literatura da melhor qualidade, com a maestria de quem sabe fazer do seu ofício pura emoção.

Os baianos têm a chance de conferir nesta quinta-feira, 15, às 17 horas, no Restaurante do Edinho, Ceasinha do Rio Vermelho, lançamento duplo de obras do autor baiano: O Príncipe das Nuvens - Uma História de Amor Ditada pelo Espírito do Poeta C.A Maior (romance) e Milênios e Outros Poemas. Os livros têm selo, respectivamente, das editoras paulistas Descaminhos e Patuá.

Polifônico

O romance, como lembra Espinheira, "tem algo de particularmente interessante para baianos: é inspirado em Carlos Anísio Melhor, grande poeta, respeitadíssimo nos meios literários e boêmio, com quem convivi muito nos anos 60 e 80", frisa.

Espinheira, entretanto, deixa claro que não se trata de uma biografia e não há nenhum compromisso em retratar a vida do poeta Carlos Anísio Melhor (1935-1991), que, vale lembrar, tal como personagem do livro, teve experiências em sanatórios.

"Neste romance, Ruy, você revelou todas (ou quase todas) as suas vozes: a do leitor consciencioso e voraz, a do poeta incontrolável, a do amante da solidão proveitosa e da convivência amical, a do crítico cirurgião, a do boêmio saudoso, a do cronista da memória viva, a do prosador sedutor, a da tradição literária que abriga, a dos amores vividos e até mesmo aquela que se cala em ditos preciosos".

Profusão de gêneros

A afirmação é do romancista, contista, poeta e autor de A Dama do Velho Chico, Carlos Barbosa, que assina o prefácio da obra. Ele complementa: "Polifonia, fragmentação, intertextualidade, profusão de gêneros textuais, gêneses literárias, metaliteratura, anticlímax e outras coisitas más fazem de O Príncipe das Nuvens... um romance pós-moderno ou não?", interroga.

O prefácio é datado de 4 de março de 2009. Rui conta que, na verdade, é uma carta do amigo Barbosa, que há sete anos tinha lido o romance em cópia impressa. Quando o livro entrou em processo de produção, Rui se lembrou da carta e a colocou como prefácio, uma sábia decisão, pois as observações do também escritor são preciosas.

Belos poemas

Milênios e Outros Poemas, 26º livro do gênero do autor, emociona (muito) o leitor. E surpreende, pois, de acordo com Espinheira, foi todo escrito em 2015. "Não sei o que está acontecendo, mas tenho escrito muito. Meu processo tem sido diferente de outros, que quando chegam nesta idade diminuem a produção", afirma o autor, que já produziu 117 páginas de um novo livro.

Alexei Bueno, poeta, editor e ensaísta, neste livro, destaca os sonetos, "gênero de presença sempre pujante no autor, e aqui mais uma vez participando do caráter memorialístico com exemplos antológicos como Soneto do Tango, Soneto da Janela Aberta, Soneto do Relógio ou esse Soneto da Mesa...". Os fantasmas individuais e coletivos de Ruy ainda têm ainda muito a contar.

