Romance sobre adolescente nos anos 70 é eleito livro do ano

"Everything I Never Told You", romance de estreia da escritora Celeste Ng sobre uma adolescente que cresceu em uma família multirracial no Meio-Oeste dos Estados Unidos na década de 1970, foi escolhido neste sábado o melhor livro de 2014 na Amazon.

Ele lidera uma lista de 100 boas leituras que inclui trabalhos de ficção e não ficção selecionados por editores no site da varejista online.

"É um lindo livro sobre uma família", disse Sara Nelson, diretora editorial de livros e do Kindle no Amazon.com. "As descrições são comoventes. As pessoas são muito interessantes."

"All the Light We Cannot See", de Anthony Doerr, finalista do National Book Award, que será anunciado em 19 de novembro em Nova York, ficou em segundo lugar, seguido pela história de expedição polar "In the Kingdom of Ice: The Grand and Terrible Polar Voyage of the USS Jeannette", por Hampton Sides.

"Ele é um autor incrível. Cada sentença é uma linda construção", disse Nelson sobre Doerr, autor premiado cujo livro conta a história de dois extraordinários jovens na Europa crescendo antes da Segunda Guerra Mundial.

A Amazon descreveu sua terceira escolha como a definitiva história de aventura, com um toque de romance e intriga. Ela narra a batalha pela sobrevivência da tripulação de uma expedição polar presa no gelo no começo da década de 1880.

"The Short and Tragic Life of Robert Pearce: A Brilliant Young Man Who Left Newark for the Ivy League", que conta as memórias de Jeff Hobbs sobre seu melhor amigo, ficou na quarta posição.

"É sobre um jovem afro-americano que cresceu em uma das regiões mais pobres de Newark e que, por seu brilhantismo e determinação, entrou em Yale", afirmou Nelson.

"Redeployment", de Phil Klay, finalista do National Book Award, traz histórias curtas sobre as guerras do Iraque e do Afeganistão e ficou na quinta posição.

Os editores da Amazon selecionaram 100 obras de suas listas mensais de favoritos, entre outros destaques. Eles também compilaram listas de 20 melhores livros em mais de 20 categorias como suspense, humor/entretenimento, jovens leitores, receitas e estilo de vida.

"Nós procuramos coisas que nos deixam animados", disse Nelson.

A lista completa pode ser visualizada em www.amazon.com/bestbooks2014.

