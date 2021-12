Robson do Val lança livro sobre personalidades de Cachoeira

A importância de Cachoeira para a política e a cultura baianas é proporcional às histórias e lendas de seu povo. O jornalista Robson do Val lança no dia 27 Roma Negra, livro que reconta algumas histórias de personagens marcantes para a cidade no período pré-abolicionista, no final do século 19.

Com base em uma pesquisa de relatos orais e textos publicados em alguns jornais da região, Robson do Val deu vida a personagens históricos e criou uma narrativa romanceada que tem como principal mote a abolição da escravidão.

"Costurei os fatos reais registrados nos periódicos, contextualizei as informações soltas e coloquei os personagens para interagir", explica o autor, que pesquisa o assunto há 13 anos.

A partir de sua experiência de mais de 20 anos no jornalismo, Robson do Val buscou criar uma narrativa leve, fácil de ler. "Todo o trabalho foi feito com a intenção de suavizar os fatos históricos. Por isso eu optei por romancear a história".

Projeto para TV - Para o historiador Manuel Passos, este formato é bastante interessante. "Cada vez mais precisamos de uma forma romanceada, mais leve, o Brasil precisa disso para fomentar a leitura", opina.

A história de Roma Negra seria contada na primeira minissérie para a TV totalmente produzida no estado, por meio do Polo de Teledramaturgia da Bahia (Pote). Com a mudança de governo estadual, os projetos do Pote foram cancelados.

A trama é centralizada na vivência e no olhar de Augusto Mattos, jornalista que fundou, aos 16 anos, O Guarany, principal veículo analisado por do Val. A casa onde Mattos morou e administrou o jornal está até hoje na praça principal da velha Cachoeira.

Segundo ele, Augusto Mattos era um intelectual liberal, líder dos Cavaleiros de São Jorge no Recôncavo, uma sociedade secreta com o objetivo de acabar com a escravidão. "Mattos era contrário a qualquer tipo de injustiça, por isso defendia os negros e as religiões de matriz africana".

Faziam parte do grupo médicos, advogados, policiais e outros profissionais liberais, escravos libertos e representantes da indústria nascente da Bahia.

"Eles agiam anonimamente, raptavam escravos das fazendas, levavam para os quilombos e subsidiavam os quilombos. Queriam uma abolição imediata, um projeto com alfabetização, profissionalização e inserção no mercado de trabalho", destaca o escritor.

"Isso não era documentado por ser clandestino, o momento político econômico vivido pelo País naquela época era crítico, a indústria estava chegando tardiamente, havia um grande conflito de interesses", conta Robson do Val.

Na introdução do livro, o escritor reconhece que, ao longo dos anos, a história dos personagens em questão pode ter ganhado caráter mítico e lendário, o que, no entanto, não invalida sua importância na contemporaneidade.

"É importante que a gente retroalimente e mantenha isso, faz parte da memória coletiva", comenta Manuel Passos, que lembra de outro caso semelhante na história da independência baiana, a existência não documentada da heroína negra Maria Felipa de Oliveira.

Centro das decisões - Com o título do livro, Robson do Val faz alusão a Salvador, a qual define como o principal porto do hemisfério sul no período, cuja influência se estendia para as cidades do Recôncavo.

"A cidade era o centro das decisões comerciais e econômicas, comparava-se à Roma. Através dos rios era ligada ao Recôncavo, que concentrava grande número de escravos", explica o autor, que atualmente se dedica à pesquisa para livros futuros sobre Canudos e a família Garcia D'Ávilla.

Na opinião do historiador Manuel Passos, a região de Cachoeira foi a mais importante para a história da Bahia, depois de Salvador. "Cachoeira ainda hoje é muito forte, é uma espécie de Meca do Recôncavo".

