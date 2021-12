Revista em quadrinhos vai contar história de Irmã Dulce

A revista em quadrinhos "Irmã Dulce - Uma trajetória de amor" conta a história da freira baiana. O lançamento da obra será no dia 1° de abril, às 10h, no Memorial Irmã Dulce, localizado no Largo de Roma.

Inspirada na estética dos mangás, com ilustrações assinadas por Tiago Mello, o gibi recria momentos marcantes de Irmã Dulce; do seu nascimento e infância até sua luta em favor dos pobres e doentes.

Além do lançamento, interessados podem comprar a HQ na loja virtual das Obras Sociais, pelo preço de R$ 10, ou no estabelecimento de vendas localizado na sede da entidade, no Largo de Roma.

Idealizada pela Assessoria de Memória e Cultura da OSID, a revista tem roteiro e texto de Osvaldo Gouveia e Carla Silva, museólogos da instituição, e do arte-educador Luciano Robatto. A tiragem de 15 mil exemplares foi patrocinada pela empresa DAG Construtora.

