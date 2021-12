Revista destaca visão literária da Bahia

Na próxima quinta-feira, 17, às 18h, serão lançados em Salvador os dois primeiros números da revista "Organismo", que destaca a visão literária da Bahia. O evento gratuito acontece no auditório do Instituto Cervantes, na avenida Sete de Setembro.

Intituladas "Organismo nº 1 - poemas" e "Organismo Entrevistas", as publicações trazem os trabalhos de poetas, romancistas e críticos baianos, como Daniela Galdino, Antônio Torres, João Filho, Aline França, Carlos Barbosa, Rita Santana, Sílvio Roberto, Ângela Vilma, Marcus Vinícius, Orlando Pinho e Állex Leila, dentre outros. As duas edições, dispostas numa mesma embalagem, podem ser adquiridas por R$ 32.

A programação do evento traz ainda o "Bate-Papo-Reto" com o editor Jorge Augusto e Jorge de Souza Araújo, curador do segundo número, além da "Poeformance Leia-se" com o poeta Alex Simões.

