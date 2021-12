Revista de literatura lança duas edições no Museu de Arte da Bahia

A revista de literatura Organismo lança as edições de número 4 e 5, no próximo sábado, 16, às 14h, no Museu de Arte da Bahia (MAB), no Corredor da Vitória, em Salvador. As publicações contam com escritos de poetas de todo o Brasil, além de entrevistas e textos voltados para discussão da literatura produzida no país.

No evento, além dos participantes receberem a revista gratuitamente, também vão poder assistir à uma mesa de conversa com o escritor, João Filho, a doutora em Literatura e Cultura (Ufba), Nívia Maria Vasconcelos, a doutora em Literatura e Cultura (UFBA), Clarissa Macedo, e poeta, compositor e editor na editora Ogum's Toques, Guellwaar Adún, organizadores da revista.

Revista Organismo

A Organismo possui o propósito de estimular a conversa entre as diferentes cenas da literatura brasileira contemporânea. Para isso, publica poetas de todo o país e intensifica o trânsito entre as diferentes propostas ético-estéticas da literatura brasileira. A edição número zero foi lançada em 2015, organizada pelo crítico e escritor Jorge de Souza Araújo.

A Revista Organismo é um lançamento da editora homônima. Tem apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia, por meio do edital Setorial de Literatura 2016-18/2016, da Fundação Cultural do Estado da Bahia (FUNCEB). A distribuição é gratuita.

