Realismo mágico na HQ Sopa de Lágrimas

Se o Prêmio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez fosse quadrinista, Sopa de Lágrimas certamente seria sua obra mais conhecida. Anteriormente publicada de forma irregular no Brasil, este monumento das HQs adultas volta às livrarias em seu primeiro volume completo pela Veneta.

Obra máxima do californiano Gilbert Hernandez, Sopa de Lágrimas é o primeiro volume de um conjunto ficcional conhecido como Crônicas de Palomar, e que conta com cinco volumes (segundo o site da editora Fantagraphics).

Ambientada em Palomar, uma vilazinha rural em algum ponto esquecido do México profundo, Sopa de Lágrimas é um romance-painel social de personagens fascinantes imersos em realismo mágico, à moda Cem Anos de Solidão (de Márquez) ou mesmo Saramandaia, a clássica novela do baiano Dias Gomes.

A melhor definição de Palomar sai da boca de uma de suas habitantes mais ilustres, Carmen, ainda menina: "Meus amigos, bem-vindos a Palomar. Onde os homens são homens e as mulheres precisam ter senso de humor".

E são as mulheres as personagens de maior destaque na HQ - ainda que Hernandez demonstre um carinho impossível de esconder por quase todos os habitantes locais.

As duas primeiras HQs do volume, O Fardo de Chelo e Sopa de Grán Peña, introduzem os personagens principais de Palomar e estabelecem o tom novelesco, com vários personagens se cruzando, se conhecendo, amando, odiando - como na vida.

Personagens consistentes

Quando chegamos a Palomar, há dois novos habitantes na cidade. Luba, uma espécie de Sofia Loren chicana, é a nova bañadora local. Ela chegou para concorrer com Chelo, que além de também ter uma casa de banhos, é parteira. Voluptuosa, mãe de três, Luba vira a cabeça de muitos homens, sem se apegar a nenhum.

Já Heráclio é um garoto recém-chegado à cidade com seus pais. Logo se enturma com os moleques locais Vicente, Jesus, Sakahaftewa (Satch para os amigos) e Israel. Toco, irmão menor de Jesus - e óbvia referência visual ao Yellow Kid de Richard F. Outcault, pioneiro dos quadrinhos - não pode cair na risada com os outros pivetes, senão tem crises de tosse e pode morrer.

Há ainda os amigos de infância Manuel (o galã local) e Soledad (o intelectual da vila), cuja amizade sofrerá um forte abalo por causa de Pipo, uma das beldades de Palomar. Gato é um cara rabugento, que só anda de shorts e também tem uma queda por Pipo.

A já citada Carmen, espécie de anjo da guarda local, tenta ajudar o gordinho Tipín Tipín a esquecer Zomba, outra mulher forte da cidade.

Chelo tem um caso com o xerife local, um brutamontes burro como uma porta, e o manipula para prejudicar Luba e tirá-la do negócio. No fim da tarde, os meninos dão tchauzinho para Pintor, um rapaz que surge todos os dias sentado em um banco sob uma árvore - e depois some. Heráclio quase enlouquece quando descobre quem é Pintor.

Todas essas pequenas tramas - e outras, que constituem o primeiro capítulo da HQ - vão acontecendo simultaneamente, com agilidade e notável fluência narrativa, envolvendo o leitor ao ponto deste começar a achar que, se sair porta afora, vai encontra-los na rua, tamanha a vivacidade da narrativa e dos personagens.

Nos episódios (e volumes seguintes), o leitor acompanha os personagens crescendo, envelhecendo, casando, tendo filhos, trabalhando, viajando, enlouquencendo, rememorando o passado, morrendo, matando, conhecendo outros personagens tão interessantes quanto eles.

Uma verdadeira proeza literária - só que em HQ.

Amor & Foguetes

Como se não bastasse, a arte de Gilbert Hernandez é de encher os olhos, com seu traço limpo, de estilo clássico, fortemente influenciado pelas HQs românticas que a Marvel publicava nos anos 1950, com total domínio de expressões físicas e faciais.

E pensar que Palomar e seus habitantes são apenas um dos lados de algo ainda maior, que é a HQ Love & Rockets, lançada em 1982 como um fanzine independente por Gilbert e seus irmãos Jaime e Mario Hernandez. Este último logo deixou a HQ, enquanto Beto (como assina às vezes) e Jaime continuaram e se tornaram gigantes dos quadrinhos.

Cada irmão tem o seu próprio universo narrativo. Se o de Beto era Palomar e seus habitantes, o de Jaime gira em torno de Hopey (ou Esperanza) e Maggie (Margarita), duas garotas punks chicanas como as que eles conheceram em sua cidade natal, Oxnard, no sul da Califórnia.

Love & Rockets (Palomar e Hopey & Maggie) constitui uma das obras mais influentes e premiadas das HQs, frequentemente apontada como uma das razões para o estouro dos quadrinhos adultos nos anos 1980 - e com toda razão.

