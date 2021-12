Questões existenciais em livro de Saulo Dourado

"É a minha tentativa de aceitar Salvador", diz Saulo Dourado sobre o seu novo livro, O Mar e Seus Descontentes, que será lançado neste sábado, 9, às 16 horas, no Dorado - Café & Bistrô, no Porto da Barra. Nascido em 1989, em Irecê, ele veio para a capital baiana ainda na infância.

"É como se a cidade encarnasse a civilização, no sentido das pressões, da moral, dos costumes. Tudo isso que forma a coletividade e a gente está dentro. Esse livro saiu para eu assumir de uma vez a metrópole e o meu lugar dentro dela, pois vim de uma cidade de 50 mil habitantes, que parece outro Estado. Não dança axé, pagode, dança baião. É uma realidade mais cordial do que a cidade grande. E também para aceitar o mar. Sou mais soteropolitano depois de ter escrito esse livro".

A obra reúne quatorze contos, elaborados em diferentes contextos e que possuem forte densidade existencial e subjetiva. Essas características resultam das experiências do autor no cotidiano, na formação em filosofia e nas leituras de ficção e psicanálise.

O próprio título foi inspirado na obra O Mal-estar na Civilização, de Sigmund Freud. "Lendo esse ensaio surgiram muitas ideias para contos. Já na literatura procuro achar as questões que fundamentam os personagens, como lutam com o destino e os seus desejos. E a filosofia entra na hora de criar nesse mesmo propósito. As questões que perpassam as pessoas de um modo geral".

O Mar e Seus Descontentes possui narrativas em diferentes formatos - carta, ensaio, roteiro e até artigo. "A composição de um livro de contos sempre parte de uma obra isolada. E você começa a perceber uma afinidade. Esse livro se forma quando entendi que boa parte dos contos tinha uma linha".

Temas como a paixão, sexualidade, impulso, desejo e morte fazem parte do conteúdo do trabalho, ora inspirado na biografia do casal francês, Pierre e Marie Curie, que desenvolveu estudos profundos sobre a radioatividade, ora em ideias fantásticas, no conto Bastydores, em que Glauber Rocha questiona o sistema do céu por meio da criação de filmes-sonhos.

"Fica como uma das dicas finais do livro, que é quebrar as paredes e recriar dentro dessa civilização, uma antropofagia meio tropicalista".

