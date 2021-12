“Qualquer um pode ser hacker em sua profissão”, diz Nelson Pretto

“Necessitamos de alunos e professores conectados, com condições de produzirem culturas, de modo a não serem transformados em meros consumidores de informações distribuídas por portais ou app instalados de forma fechada nos equipamentos fornecidos as escolas. A escola publica precisa de tudo: computadores potentes, portáteis, tabuletas, televisões, câmeras de vídeo, gravadores, rádios web, bibliotecas com livros... . Mas, essencialmente, é necessário um professor fortalecido”.

O texto é do livro Educações, Culturas e Hackers — escritos e reflexões, de Nelson Pretto, professor titular da Faculdade de Educação da UFBA, que será lançado, quarta-feira, das 17h às 20h, no Palacete das Ares, na Graça.

A obra mostra o pensamento do combativo e provocador pesquisador que ao longo de sua trajetória sempre aliou a defesa do ensino com a luta política.

Não por acaso é que este texto foi escolhido pelo vice presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), professor titular da UFMG e da PUC-MG, Carlos Roberto Jamil Cury, na apresentação da obra que será lançada.

“Este livro, escrito de modo claro e distinto, vem trazer uma contribuição inestimável não ao campo educacional stricto sensu, mas a tantos quantos se empenham na pesquisa científica, nas artes, na cultura em geral, em fazer da busca da cidadania digital um meio ainda mais amplo e ousado, o da via para uma cidadania universal”, destaca.

Reflexões

O livro é composto de duas partes. Na primeira , o autor faz um reflexão sobre a perspectiva plural que deve acompanhar a educação e a cultura, propondo educações com um jeito hacker de ser. Ele explica que hackers, neste sentido, são aqueles que agem de forma colaborativa, aberta, propositiva e solidária.

Na segunda parte estão organizados pequenos artigos publicados em jornais de Salvador e de fora da Bahia, em blogues e revistas eletrônicas, além de outros textos originais, escritos para o livro.

“Estes artigos permitem ao leitor perceberem a unidade do meu pensamento”, afirma Pretto, que é líder do grupo de Pesquisa Educação, Comunicação e Tecnologias (GEC) da Faculdade de Educação da UFBA. “Qualquer um pode ser hacker em sua profissão”, complementa.

Nélson: um hacker

Sérgio Amadeu da Silveira, professor da UFABC, membro do Comitê Gestor da Internet, que assina a orelha do livro devolve: Um hacker da Educação. Nelson Pretto é isso”.

Ele complementa: ”Nelson Pretto trata da Educação e da colaboração como um hacker desenvolve seus programa com elegância, com rigor, com prazer e com garra.... Aqui as ideias são sua potência”.

Já Pier Cesare Rivoltela, da Universidade Católica de Milão, Roma, Itália, que assina o prefácio, destaca que a importância do livro de Nelson Pretto “é entrar no mérito do que significa fazer comunicação científica hoje assumindo uma posição que é inevitavelmente política....”

Lançamento do livro Educações, Culturas e hackers— escritos e reflexões, de Nelson Pretto/Qua, das 17 ás 20 horas/ Palacete das Artes (R. da Graça, 289 - Graça/Entrada franca

