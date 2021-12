Publicitário lança livro "Como Educar Sua Sogra" nesta quinta-feira

O publicitário Marcelo Caetano lança nesta quinta-feira, 27, véspera do Dia da Sogra, o livro "Como Educar Sua Sogra – Exagerâncias Verídicas". O evento será realizado no 4º piso do Shopping Barra, em Salvador, às 20h.

O livro é ilustrado pelo artista plástico sul-mato-grossense Kelvin Oliveira, com a orelha sendo escrita pelo músico Marquinho Carvalho, além do prefácio assinado pelo radialista Mário Kertész.

Em nota, o autor informou que quem levar a sogra terá acesso à fila preferencial e direito a um e-book.

O livro começa com 10 regras básicas "sem as quais nenhum genro ou nora consegue chegar ao primeiro ano de namoro"

