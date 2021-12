Psicanalista Luís Sérgio Souza lança livro "Sangue nas Mãos"

O autor Luis Sérgio Souza lançará seu novo livro Sangue nas Mãos, no dia 14 de abril, às 19h30, com transmissão ao vivo pelo Facebook da Editora Segundo Selo. No decorrer da história, que se desenrola pela as ruas de Salvador, em especial pelo bairro boêmio do Rio Vermelho, o autor mostra as nuances dos acontecimentos de acordo com cada ação dos personagens.

Com o poder que tem a arte literária de acessar e transmitir saberes sobre nós mesmos, certamente o leitor vai ser capturado numa imersão vertiginosa por esta novela de Luís Sérgio Souza, que traz em sua obra construções de afeto e emoções que determinam nossos atos. O livro narra a história de um romance, no estilo novela, em que o protagonista segue com sua consternação pelo abandono de sua mulher e o seu vertiginoso percurso em busca de vingança.

Autor

Luiz Sérgio Souza é psicanalista e professor da teoria freudiana. Natural de Salvador viveu quase toda a sua vida na cidade. Ele é também Doutor em Filosofia das Ciências, pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), com tese em epistemologia da teoria freudiana e se considera um panteísta, democrata e livre pensador.

Convidados

Para compor a live de lançamento do Sangue nas Mãos, foram convidados profissionais das mais diversas áreas e campos do estudo, desde cientista social até psicólogo e filósofo. Na mediação, a convidada será Ubiraneila Capinan, que é cientista social, professora de Sociologia e amante de livros. Ela conduzirá o evento que vai contar também com a participação dos debatedores, Helson Ramos – Psicólogo especialista em psicologia clínica – e Wagner Teles de Oliveira, que é professor e Doutor em Filosofia, membro do Grupo de estudos e Pesquisa Empirismo, Fenomenologia e Gramática na UFBA.

adblock ativo