Projeto reúne escritores e poetas para oficinas literárias

Imergir no mundo da literatura, seja como leitor ou como escritor, torna-se ainda mais interessante quando feito em contato direto com quem entende do traçado. É com esta proposta que acontece, de 17 a 19, na livraria Boto Cor-de-Rosa (Barra), o projeto Paralelo 13 S, que traz escritores e poetas para apresentação de oficinas literárias.

"O principal objetivo, mais do que atrair leitores, é despertar eles para a produção literária contemporânea, que exige muitas vezes um leitor capaz de entender a sua variedade de técnicas e de aproximações com outras linguagens", explica a poeta e tradutora literária Sarah Rebecca Kersley, que organiza o evento ao lado da curadora Milena Britto.

Para estimular essa produção literária, serão realizadas quatro oficinas, sendo três de poesia e uma de ficção. Cada uma delas terá duração de três dias, com a carga horária total de 9 horas. Entre os nomes confirmados para ministrar as aulas estão a poeta Angélica Freitas, a escritora e crítica Noemi Jaffe e os poetas Ricardo Aleixo e Carlito Azevedo.

"As oficinas serão essencialmente práticas, porque a escrita é o corpo da arte literária. Mas a teoria vai estar ali também na medida em que a prática solicitá-la", acrescenta Sarah Kersley.

Aprender e produzir

As oficinas do Paralelo 13 S são voltadas para escritores, professores, estudantes de letras, leitores ou qualquer pessoa com interesse no processo de escrita criativa. Apesar das diferenças de perfil de cada um dos alunos, segundo a organizadora, é possível produzir o próprio material a partir dos ensinamentos propostos nas aulas, mesmo para quem esteja numa fase inicial.

"Esse é o nosso desejo, mas depende do projeto de escrita de cada um e de como eles estão no amadurecimento do próprio estilo e linguagem. Ao mesmo tempo, acreditamos que oficinas fazem parte de um processo de aprendizagem constante na vida de quem escreve", observa Sarah Rebecca Kersley.

Para a organizadora, além de ensinar técnicas da escrita contemporânea, o projeto ainda contribui para a formação e aumento do público interessado em se aprofundar no universo da literatura.

"O mundo, principalmente hoje, está carente de espaços de escuta e apreciação artística. Então este tipo de evento aproxima as pessoas da realidade da cena literária contemporânea com seus segredos e desafios", comenta Sarah Kersley.

As inscrições para cada oficina custam R$ 450 (aceita cartão de crédito) e podem ser feitas pelo e-mail livrariabotocorderosa@gmail ou presencialmente na própria livraria. Mais informações sobre o Paralelo 13 S podem ser consultadas pelo site livrariabotocorderosa.com.

Paralelo 13 S / De 17 a 19 de agosto / Livraria Boto cor-de-rosa (Rua Marques de Caravelas - Barra) / Das 15h às 18h / R$ 450

