Projeto pretende divulgar literatura com intervenções

O blog Interventuras, que está sendo lançado neste sábado, 22, no endereço https://interventuras.blogspot. com.br, pretende fazer intervenções crítico-criativas na produção literária contemporânea através da produção de vídeos.



A iniciativa partiu do professor de Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa da Ufba Sandro Ornellas e do doutor em Literatura e músico Arthur Caria, que já desenvolvia o blog Clipoems, com curtas e minicurtas de poesia visual.



"Por um lado, a gente quer divulgar uma produção literária contemporânea de escritores que não têm tanta visibilidade, é uma intenção crítica; e por outro, fazer um cruzamento transdisciplinar das letras com o audiovisual e novas tecnologias", afirma Ornellas, que lançou em 2011 o livro de poemas Formas de Cair.



O convidado dos dois primeiros vídeos do Interventuras é o poeta e jornalista pernambucano Waldimir Cazé, autor de livros como Microafetos e os cordéis A Filha do Imperador que Foi Morta em Petrolina e ABC do Carnaval.



"À medida que formos fazendo os próximos, faremos novos lançamentos virtuais de divulgação", explica Ornellas. Embora não haja periodicidade para a produção, ele diz que a vontade dele e Caria é fazer de 10 a 12 vídeos neste ano.



Interpretações



Os idealizadores acreditam que as entrevistas e vídeos podem auxiliar professores e escolas com a aproximação dos autores. Para Caria, ver a produção literária em outras perspectivas e suportes pode fazer com que se alcance um público maior.



Com o projeto, o isolamento que marca a produção literária baiana pode ganhar um aliado para ultrapassar fronteira. "Ajuda no processo de divulgação e familiarização com o que se produz na Bahia", diz Ornellas.

