Projeto Literatura na Praça inaugura espaço na Lord Cochrane

O projeto Literatura na Praça teve início neste sábado, 13, com a inauguração de um espaço de leitura na Praça Lord Cochrane.

Inaugurada a cerca de um ano, a praça ganhou um contêiner com um acervo de 380 livros, ambientado com pufes, carpete e nicho, com o objetivo de estimular o hábito da leitura nos moradores das comunidades da região.

Os exemplares de diversos gêneros podem lidos gratuitamente na praça, durante todos os dias da semana. O ambiente conta com agentes de leitura das 9h até 17h, de segunda a sexta, para auxiliar os leitores na busca e retirada do livro de interesse.

"Tive a ideia de implantar este projeto nas praças para estimular a leitura entre o público de todas as idades. Dessa forma, além de ser um espaço de lazer e para a prática de esportes, a praça também oferece como opção o acesso à leitura de forma democrática, em um ambiente saudável e de convívio social. Há, inclusive, livros em braile", informou ACM Neto a Secretaria de Comunicação da Bahia (Secom).

Todos os sábados e domingos, sempre a partir das 16h, será promovida uma ação literária para as crianças. O projeto, coordenado pela Fundação Gregório de Mattos (FGM), não contempla o empréstimo de livros, caso os moradores desejem levá-los para casa.

