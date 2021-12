Projeto literário vai espalhar livros pela capital baiana

Quem não tem um (ou mais) livros que se tornaram só um objeto na estante? Esse era o caso da estudante Caroline Santos, de 24 anos: “Eu tinha alguns livros cuja história não me interessou muito, outros que eu já tinha lido e queria doar...”, conta.

Por isso, quando conheceu a campanha de “esquecimento” de livros na internet, ela teve certeza do que deveria fazer com as obras. “Eu peguei alguns livros, coloquei um recado para quem os encontrasse e espalhei na faculdade onde eu estudava”, explica.

A iniciativa da estudante foi inspirada no projeto #EsqueçaUmLivro, criado nos Estados Unidos e trazido para o Brasil em 2013. Hoje, ele acontece anualmente e já tem data marcada na capital baiana: será no dia 25 de julho, quando também se comemora o Dia Nacional do Escritor.

Para participar, basta esquecer um livro pela cidade. Qualquer lugar é válido: escola, ponto de ônibus, parque... - mas sempre com uma dedicatória explicando a iniciativa para seu novo dono.

Projeto

Inspirado no projeto americano BookCrossing, o jornalista Felipe Brandão decidiu, em 2013, fazer uma limpa na sua estante e levar livros velhos para locais públicos de São Paulo. Mas ao publicar a ação nas redes sociais, ele conseguiu um alcance que não esperava - e que deu origem ao projeto que acontece no dia 25 de julho em Salvador.

“A ideia começou a viralizar e ganhou adeptos no Brasil todo. Quando comecei o #EsqueçaUmLivro, meu objetivo era praticar o desapego literário, não tinha a pretensão de ser um projeto estruturado”, conta Felipe.

Até hoje, o projeto já incentivou o “esquecimento” de mais de 10 mil livros. Com isso, ajudou a criar uma comunidade de leitores conectada não pela proximidade geográfica, mas pelo compartilhamento voluntário de histórias.

“Quando você ganha um livro com aquela dedicatória especial, é um gesto simples que se torna marcante. E para quem doa, praticar o desapego permite que aquele livro alcance mais pessoas. Juntos, (todos) construímos uma corrente do bem”, diz Felipe.

Cidade

A Fundação Gregório de Mattos (FGM) vai participar do movimento e realizar uma programação temática, no dia 25, com contação de histórias, apresentações teatrais e, principalmente, o ”esquecimento” de milhares de livros.

Jane Palma, gerente de Bibliotecas e Promoção do Livro e da Leitura da FGM, explica a importância do #EsqueçaUmLivro. “(O objetivo é) estimular as pessoas a circularem com os livros que estão em suas casas, possibilitando a leitura deles por um número maior de pessoas. Decidimos participar desta campanha por que ela é fundamental para a difusão da literatura”.

Em Salvador, os locais escolhidos foram a Estação Lapa e o Largo Dois de Julho, que têm uma grande concentração de pessoas durante o dia. No caso da Estação, a conexão com vários pontos da cidade ainda permite que os livros cheguem a diversos bairros.

A mobilização da FGM acontece nos dois locais pela manhã, entre 9h e 11h, e pela tarde, entre 14h e 17h.

Todos os livros da campanha são espalhados com pequenos bilhetes que incentivam os leitores a divulgarem seus achados nas redes sociais. Na primeira edição, em 2017, a Fundação distribuiu um total de 2.320 livros. Destes, 1.780 reapareceram em posts na internet com a hashtag #EsqueçaUmLivro.

Para garantir um número ainda maior neste ano, a Fundação Gregório de Mattos conta com a ajuda dos soteropolitanos: até o dia 10 de julho, doações de livros serão aceitas na sua sede, entre 10h e 18h. Lá, é preciso procurar Marisa ou José Antônio na Gerência de Bibliotecas.

São parceiros da Fundação para este projeto a Sociedade Unificadora de Professores, o Projeto Dom Quixote (UFBA), a Fundação Cidade Mãe, a escola de idiomas Aliança Francesa, as bibliotecas comunitárias do Subúrbio Ferroviário e artistas locais, como o ator João Lima e Fábio Cerqueira, que estão confirmados na programação.

*Sob a supervisão da editora Márcia Moreira

