Projeto Escritas em Trânsito oferece oficinas literárias

As inscrições gratuitas para a nova turma do projeto Escritas em Trânsito, oferecido pela Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), podem ser feitas até a meia-noite do dia 13 de julho, através de formulário disponível no site da Funceb. São disponibilizadas 20 vagas, e as aulas iniciam em 28 de julho e vão até 1º de agosto, de segunda a sexta-feira, das 14h às 18h, no Centro Educacional Carneiro Ribeiro, na Escola Parque Caixa d'Água, em Salvador.

Ao todo, serão 6 cursos até o mês de novembro, e as demais inscrições vão ser abertas individualmente ao longo do semestre.

A primeira oficina, chamada Escrita não-criativa: oficina de remix e mash-up literário, será ministrada por Leonardo Villa-Forte, com as participações da escritora Laura Castro e a artista visual Clara Domingas, para compor junto aos selecionados um mapa-guia constituído de diversos elementos gráficos e narrativos.

