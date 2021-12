Projeto discute a produção de dramaturgos afro-brasileiros

Começa nesta quinta-feira, 30, e vai até domingo, 2, o projeto Nova Dramaturgia da Melanina Acentuada, que integra a programação de atividades formativas do Festival Internacional de Artes Cênicas da Bahia (FIAC), no Pátio do Goethe-Institut (ICBA).

A proposta do evento é investigar a estética, identidade, temas e produção de dramaturgos afro-brasileiros e contemporâneos através de palestras, debates e leituras dramáticas de textos teatrais.

O projeto é uma iniciativa do ator e dramaturgo Aldri Anunciação, autor de Namíbia, Não!, vencedor do Prêmio Jabuti 2013 (categoria Juvenil), autor da peça Namíbia,Não!, e busca, ao longo de quatro dias, investigar a atualdramaturgia desenvolvida e assinada por autores negros contemporâneos.

Temas

Entre os temas discutidos, A Transposição de Narrativas Literárias para a Dramaturgia Negra, Outras Possibilidades Temáticas para o Dramaturgo Afrodescendente no Contexto da Dramaturgia Contemporânea, O Personagem Negro na Ficção Dramática e A Criação Colaborativa na Dramaturgia Afro-Brasileira".

A segunda edição do projeto Nova Dramaturgia da Melanina Acentuada conta com a exposição fotográfica TEPRON - Teatro Profissional do Negro, de Ubirajara Fidalgo.

