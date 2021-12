Programação especial celebra 102 anos de Jorge Amado

O escritor baiano Jorge Amado, que completaria 102 anos neste domingo, 10, receberá uma série de homenagens ao longo do mês de agosto. A primeira é uma exposição no shopping Iguatemi, que traz 54 peças do acervo pessoal do escritor e de Zélia Gattai.

A mostra será aberta neste domingo e contará com fotos exclusivas e objetos pessoais escolhidos pela própria família dos escritores, com o apoio da Fundação Casa de Jorge Amado.

A programação especial segue no dia 26, quando será realizado o curso Jorge Amado - IV Colóquio de Literatura Brasileira, que homenageia os 60 anos da publicação de "Os Subterrâneos da Liberdade".

As inscrições para o colóquio estão abertas e devem ser realizadas no site do evento. O valor é de R% 15 para ouvintes e R$ 100 para comunicações.

Já no dia 29, a Fundação realiza um evento em sua sede, no Largo do Pelourinho, aberto ao público. Neste dia, o escritor João Ubaldo ribeiro também será homenageado.

