Programação da sétima edição da Flica é divulgada

A programação da sétima edição da Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica) foi divulgada na manhã desta terça-feira, 18, em coletiva à imprensa. O evento, que será realizado entre os dias 5 e 8 de outubro, traz para o Recôncavo Baiano influentes nomes da literatura nacional e internacional, com programação para adultos e crianças. Estão programados debates literários, lançamento de livros, exposições, apresentações artísticas, contações de histórias e saraus.

A Flica tem como marca reunir escritores de diversas matízes para debater e interagir com o público, o que faz da sua organização um estimulo. "Organizar a Flica é um grande desafio. Fui pego de surpresa, nunca imaginei ser curador do maior evento literário da Bahia. Estava em Lisboa, fazendo um trabalho de residência artística, quando recebi o convite. E de lá pra cá tem sido um apredizado diário. Estou aprendendo me colocar no lugar dos outros, ouvir as pessoas e buscar o equilibrio nas mesas de debates", disse o jornalista Tom Correia, curador desta edição da Flica.

Homenageado

O poeta baiano Ruy Espinheira Filho será o homenageado da Flica 2017. Autor de mais de 20 livros, recebeu diversos prêmios, como o Nacional de Poesia Cruz e Sousa, Nestlé, Ribeiro Couto, da União Brasileira de Escritores, de Poesia da Academia Brasileira de Letras, Portugal Telecom, Rio de Literatura, além de ganhar o Jabuti. Tem contos e poemas em diversas antologias publicadas no Brasil e no exterior.

"Para mim é uma honra a homenagem que estou rececebdo. Avalio que eventos como a Flica são preciosos e essenciais. Participei da edição de 2012, gostei bastante do clima do evento e da participação do público", afirmou o poeta.

Programação

Para esta edição, já foram confirmados nomes como Maria Valéria Rezende, Franklin Carvalho, Ricardo Lísias e Daniela Galdino, além dos mediadores Milena Britto, Wesley Correia e Mônica Menezes. Entre as mesas que foram idealizadas estão “Memória, obsessões e outras matérias-primas da ficção”, “Intervenções, agitações e desvarios” e “A poesia em suas infinitas estações”.

Ao todo serão 20 autores presentes nesta edição da Flica. 13 já foram confirmados. As mesas de debate ocorrem, desde a primeira edição, no Claustro da Ordem Terceira. A programação está disponível no site www.flica.com.br

Fliquinha

Há espaço para as crianças na Flica. Livros e brincadeiras criam um universo lúdico para a Fliquinha, um espaço literário direcionado aos pequenos. A curadoria é de Lília Gramacho e Mira Silva, que já estão no posto há cinco anos. Todas as ativdiades da Fliquinha acontecerão no Cine-Theatro Cachoeirano.

A Flica é realizada pela Cali e Icontent e tem patrocínio do Governo do Estado, por meio do Fazcultura, e apoio do Hiperideal, Coelba e da Prefeitura Municipal de Cachoeira.

*sob a supervisão do editor-coordenador Marcos Casé

