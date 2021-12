Professora da Uesb vence concurso de teses e lança livro

"O poder dos jogos e os jogos de poder: interesses em campo na produção da cidade para o espetáculo esportivo" é o título do livro que a professora da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb), em Itapetinga, Nelma Gusmão de Oliveira, lança nesta segunda-feira, 3, a partir das 18h, na Livraria Cultura, no Salvador Shopping, na capital baiana.



A obra é resultado da tese de doutorado na área de política e planejamento urbano que venceu o VIII Prêmio Brasileiro "Política e Planejamento Regional", biênio 2011-2012, realizado pela a Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional (Anpur).



A tese foi apresentada no Ippur-Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da UFRJ-Universidade Federal do Rio de Janeiro, cidade onde a professora lançará o livro no próximo dia 6, às 19h, na Livraria da Travessa, Rua Visconde de Pirajá, 572, no bairro de Ipanema.



Resultado de quatro anos de pesquisa, a publicação - que aborda a natureza dos megaeventos esportivos e suas relações com as cidades contemporâneas - atravessa a produção de conhecimentos em áreas como arquitetura e urbanismo, economia, política, sociologia, história e desportos, entre outros.



A publicação é uma parceria entre a Editora da UFRJ e a Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional (Anpur).

