Professora da Uesb publica livro sobre megaeventos

A professora do campus de Itapetinga da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) Nelma Gusmão Oliveira, lançou nesta segunda-feira, 3, na Livraria Cultura, em Salvador, o livro "O poder dos jogos e os jogos de poder: interesses em campo na produção da cidade para o espetáculo esportivo".



Resultado de quatro anos de pesquisas, a tese transformada em livro deu à pesquisadora o primeiro lugar no VIII Prêmio Brasileiro "Política e Planejamento Regional" realizado pela Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional (Anpur) pela abordagem desenvolvida sobre a natureza dos megaeventos esportivos e suas relações com as cidades contemporâneas.



Apresentada no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional (Inppur) da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a tese perpassa a produção de conhecimentos em áreas como arquitetura e urbanismo, economia, política, sociologia, história e desportos, entre outros.



Professora das disciplinas de Planejamento e Desenvolvimento Urbano e Regional e Sociedade, natureza e desenvolvimento, Nelma Oliveira mergulhou fundo na história das principais organizações envolvidas na realização de mega eventos esportivos, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas.



"Mostro como funciona o sistema e os vários interesses envolvidos neste campo, não só no Brasil, mas também em outros países como Austrália, Alemanha, Grécia e Japão, todos que tiveram que se adaptar às exigências da Federação Internacional de Futebol (Fifa) e o Comitê Olímpico Internacional (COI) para criar leis específicas visando a estrutura e a realização dos jogos", afirmou.



Para ela, que concluiu a pesquisa antes da divulgação do escândalo sobre investigações de desvios de recursos envolvendo a alta cúpula da Fifa, "o modelo existente não é democrático, não fomenta a inclusão social nem reduz as desigualdades sociais".



Nelma Oliveira enfatizou que, na verdade, "os jogos servem como argumento para viabilizar e legitimar interesses do capital privado, enquanto que o ideal seria que os investimentos feitos em infraestrutura, por exemplo, fossem de fato revertidos para a moradia, educação e lazer da população mais carente".

Lançamento no Rio

O livro é resultado de uma parceria entre a Editora da UFRJ e a Anpur, e teve primeiro lançamento no mês de maio, em um Congresso na cidade de Belo Horizonte (MG). Lá, ele foi um dos títulos mais vendidos, conforme a autora, que fará lançamento também no Rio de Janeiro na quinta-feira, 6, a partir das 19h, na Livraria da Travessa, em Ipanema.



A pesquisa foi desenvolvida no próprio Ippur e na École de Design da Université Du Québec, em Montreal (Canadá), onde a professora fez estágio doutoral vinculado ao Programe dês Futurs Leaders das les Amériques, promovido pelo governo canadense.



Embora aborde uma visão ampla sobre a produção dos megaeventos esportivos, o estudo de Nelma Oliveira tem como foco principal o reflexo no espaço urbano, com o envolvimento do que ela chama de capital simbólico, capital econômico e capital cultural.

