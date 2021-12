Professor Edivaldo Boaventura é homenageado em livro

Professor Emérito da Universidade Federal da Bahia, Edivaldo M. Boaventura, também professor da Universidade Salvador (Unifacs) e Fundação Visconde de Cairú, além de escritor, entre outras atribuições, recebe uma justa homenagem na próxima terça-feira, 4.



A iniciativa é do jornalista, poeta, compositor, professor e escritor Sergio Mattos, que lança neste dia, a partir das 18h30, na Reitoria da Universidade Federal da Bahia, no Canela, a obra Um Cidadão Prestante , entrevista biográfica com Boaventura.

A obra, promoção da Quarteto Editora com apoio da Universidade Federal da Bahia, além de ter o objetivo de preservar a memória de Edivado M. Boaventura, doutor em Direito e em Educação, integra as comemorações dos 80 anos do entrevistado, completados em 10 de dezembro do ano passado.



Atuação relevante



No contexto da sociedade do espetáculo, em que todos querem ser celebridades, com méritos duvidosos, o livro honra a trajetória de Edivaldo, que, como lembra Mattos na introdução da obra, é "um intelectual produtivo e que sempre se fez presente, direta ou indiretamente, em todos os acontecimentos de relevância da Bahia nos últimos 60 anos".



O escritor Sérgio Mattos e o biografado Edivaldo Boaventura, aliás, comungaram importantes experiências profissionais, entre as quais, no campo jornalístico, quando ambos conviveram na redação do jornal A TARDE.



"Uma entrevista deste porte tem características próprias e definidas no objetivo final, o que exigiu tanto de mim como do entrevistado a checagem de datas, nomes e elaboração de um roteiro prévio. Dividi este livro, que chamo de entrevista biográfica, em seis partes, de modo a oferecer ao leitor um perfil do professor Edivaldo", afirma Mattos.



"Conheço Edivaldo há mais de 40 anos, com quem trabalhei em várias instituições (Ufba, Secretaria de Educação e A TARDE), além de frequentarmos as mesmas instituições culturais da Bahia. Este conhecimento e convivência próxima não me deixaram dúvidas de que ele era e é uma pessoal especial e que merecia ser biografado", complementa o entrevistador.



Foram oito meses de entrevistas (de julho de 2013 a fevereiro de 2014), mais uns dois a três meses para checagem de dados, até a elaboração do texto final, resultando no livro que tem apresentação do presidente da Academia de Ciências da Bahia, Roberto Figueira Santos, prefácio da professora da Ufba Zilma Parente de Barros e do poeta Luiz Antonio Cajazeira Ramos.



Orgulho de ser professor



Na entrevista, Mattos, em uma das perguntas, interroga a Edivaldo como gostaria de ser lembrado e este não titubeia. "Gostaria de ser lembrado como professor", o que diz muito de Edivaldo, que teve uma vida dedicada à Educação.



"A sala de aula é meu palco e minha vida", afirma Edivaldo, casado com Solange (formada em Línguas neo-latinas), pai de Lídia (professora), Daniel Boaventura (ator e cantor) e Pedro Augusto (veterinário. falecido em 2002).



"Fiquei feliz com este livro, que mostrou a trajetória de um menino do interior, Feira de Santana, até se tornar professor universitário", conclui, modesto.





