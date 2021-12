Professor da Uneb recebe prêmio internacional de literatura no RJ

O professor Celso Kallarrari, da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), recebe nesta sexta-feira, 27, o Prêmio José de Alencar, uma das categorias do Concurso Internacional de Literatura da União Brasileira de Escritores (UBE), que será entregue no Rio de Janeiro. O escritor, que ocupa uma cadeira na Academia Teixeirense de Letras (Teixeira de Freitas), foi premiado pelo romance inédito "Desgrandeza".

"Estou muito feliz por receber esse prêmio. Significa o reconhecimento do nosso trabalho, uma indicativa de que o que a gente está fazendo tem algum sentido e isso muito nos motiva a continuar escrevendo”, comemora ele.

A cerimônia de premiação acontece na sede da Academia Brasileira de Letras. O concurso tem o objetivo de reconhecer, descobrir novos talentos e valorizar a produção literária. O evento acontece todo ano e premia obras inéditas produzidas por autores brasileiros ou estrangeiros redigidos em português.

