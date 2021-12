Produção e consumo em tempos de isolamento são temas de debate literário

Será realizada entre os dias 9 e 11 de outubro, a segunda edição da Mostra Literária de Salvador. Discutindo temas como a produção e consumo literário em tempos de pandemia, mercado editorial independente, formação de público leitor e representatividade, o evento será transmitido através de uma plataforma digital.

Com seis mesas sob o comando de autores, influenciadores digitais, projetos e movimentos literários e temas atuais sobre o universo da leitura, serão debatidos, além da perspectiva da literatura on e offline, sua relação de produção e consumo no momento de pandemia e isolamento social.

As inscrições em todas as atividades são gratuitas, através do site https://doity.com.br/mostraliterariassae todas as informações do evento podem ser acessadas no site www.mostraliterariassa.com.br .

Já as oficinas, serão três espaços formativos em que os participantes poderão conhecer diferentes técnicas e métodos de trabalho sobre escrita criativa, Ilustração e Literatura negra infantil; além de uma aula aberta sobre “O Processo Criativo do Roteiro de HQ’s” e 02 contações de história infantis.

Doações

Durante o evento, os participantes também poderão contribuir com doações e compra de livros e publicações dos artistas e autores participantes da mostra através de links de cada projeto disponibilizados. Os links de doação, sites de apoio a cada artista serão disponibilizados no site da mostra www.mostraliterariassa.com.br além do instagram do evento @mostraliterariassa e no decorrer da programação. O evento prevê ainda, uma Praça Literária virtual com realização de Sarau no primeiro dia do evento, sexta-feira dia 09 de outubro; e lançamento virtual de livros de autores nos dias 10 e 11.

Da cena literária local são convidados para os bate-papos autores como Anderson Shon, Cássia Valle, Deko Lipe, Edgard Abbehusen, Emília Nuñez, Lorena Ribeiro e Saulo Dourado. Mediando as oficinas, nomes como Vanessa Brunt, escritora e jornalista; Carol Adesewa, da Afroinfância; e o quadrinista Marcelo Lima na aula aberta. Participam também o Sarau da Onça e Movimento Livres Livros e o projeto O Que tem atrás da porta? de contação de histórias com Helena Nascimento. A segunda edição da Mostra conta com o apoio da Doity Play, Quântica Comunicação e AGL Assessoria de Imprensa, além de toda equipe de corealizadores e convidados das atividades.

adblock ativo