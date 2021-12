Processos desestimulam biógrafos a produzir novos livros

Saber mais sobre a trajetória de um ídolo ou de uma personalidade pública, por vezes, até mais que ele próprio. Dentro das páginas de uma biografia, cabem histórias da infância, momentos bons e ruins e até confissões que nem mesmo o analista ouviu. Numa busca rápida pela internet e pelos jornais, logo o pesquisador se depara com uma enorme quantidade de manchetes falando sobre proibição judicial de biografias e polêmicas envolvendo a família dos biografados.

Recentemente, a Associação Nacional dos Editores de Livro ingressou na justiça com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 4815/2012) para solicitar a modificação dos artigos 20 e 21 do Código Civil, que determinam a proibição de publicação de obra escrita sobre alguém, salvo se devidamente autorizada. Caso se trate de morto ou ausente, a família é que pode processar.

Para Rodrigo Moraes, professor de Direitos Autorais da Ufba, há um conflito entre direitos: "De um lado, o de liberdade de expressão; do outro, o da imagem, da honra, da intimidade. Nem defendo a liberdade de expressão sem limites nem o abuso de direito dos herdeiros".

Casos concretos Autor de biografias de Nelson Rodrigues e Carmen Miranda, Ruy Castro se viu envolvido numa polêmica com a família de Garrincha durante praticamente uma década. A biografia do jogador, Estrela Solitária: Um Brasileiro Chamado Garrincha (Companhia das Letras, 1995) chegou a ter sua venda proibida pela justiça. O motivo: as filhas do jogador ficaram insatisfeitas com a alusão feita ao tamanho do pênis de Garrincha e aos problemas com alcoolismo.

Outra obra que foi recolhida das livrarias foi a biografia Roberto Carlos em Detalhes, de Paulo César Araújo. Recentemente, entretanto, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido de apreender a biografia não-autorizada de João Gilberto, escrita por Walter Garcia.

Para Ruy Castro, o que aconteceu com seu livro foi "uma violência contra todo mundo". "Contra o livro, é óbvio, e contra a liberdade de expressão. Contra a editora, que gastou uma nota com advogados nesse longo processo. E contra as próprias filhas do Garrincha, que foram usadas como inocentes úteis por advogados espertos e enganadas por eles - que, mesmo que ganhassem a causa, só dariam uma mixaria para elas".

Ruy diz que o trabalho de biografar é da maior dificuldade. "Quem vai se jogar num projeto que dura anos e dá o maior trabalho do mundo para, no fim, ver o seu livro proibido de circular, recolhido no depósito ou mesmo impedido de ser publicado? Depois dessa história de censura, aí é que desisti mesmo. Mas tenho fé em que o Artigo 20 do Código Civil, que provocou toda essa confusão sobre biografias, cairá antes do fim do ano", afirma, esperançoso.

Depois de ser processado por conta de um episódio descrito em seu livro Noites Tropicais, em que um artista se envolvera com menores, Nelson Motta decidiu se precaver ao escrever a biografia Vale Tudo - O Som e a Fúria de Tim Maia. Ele e a editora Objetiva se reuniram com os herdeiros do cantor para um acordo que previa pagamento de royalties para eles e a não-interferência na obra.

