Primeira feira literária de Itabuna começa nesta quarta

Itabuna, a 440 quilômetros de Salvador, é conhecida como berço de Jorge Amado, mas também é terra de escritores e poetas premiados como Sônia Coutinho, Telmo Padilha, Valdelice Soares Pinheiro e Hélio Pólvora. Apesar da tradição, só agora a cidade recebe a primeira Feira Literária de Itabuna - Felita. O evento gratuito começa nesta quarta-feira, 2, e vai até domingo, 7, com mesas de debates, um espaço infantil, lançamentos de livros, música e poesia.

O escritor Adonias Filho, natural de Itajuípe, cidade vizinha a Itabuna, é o grande homenageado do evento. Amanhã, às 18h45, a mesa de abertura com a professora Tica Simões e o escritor Cyro de Mattos puxa a fila das comemorações do centenário de nascimento de Adonias Filho, que será celebrado em 2015.

"A obra de Adonias é grande. Ele inova as formas da nossa ficção com seus romances e contos. É um dos grandes intérpretes da natureza humana, através do trágico, dos sortilégios e também do lírico. Ele levou para o mundo o imaginário plantado nas raízes brasileiras, baianas e grapiúnas", afirma Cyro de Mattos.

O teólogo e escritor Leonardo Boff também se apresenta na primeira noite, às 20 horas, discutindo o tema O papel da igreja progressista na redemocratização do Brasil e da América Latina.

Outro destaque do evento é o angolano radicado no Rio de Janeiro, Ondjaki. O ganhador do Prêmio Jabuti de Literatura (2010) e do Prêmio Literário José Saramago (2013) conversa com o público sábado sobre o tema Literatura em tempos de desencanto.

Também integram a programação nomes como Capinan, Jorge de Souza Araújo, João Filho e Roberval Pereyr. "Montamos uma grade de programação que não deixa nada a desejar a outras feiras do Brasil, com escritores de renome", defende Roberto José da Silva, presidente da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (Ficc), realizadora do evento. A expectativa é que cinco mil pessoas passem pela Felita em seus quatro dias, movimentando o sul do estado.

"A Felita vai abranger o sul da Bahia como um todo, região que tem uma historicidade de produção literária. Ao mesmo tempo que o evento vem retomar a contribuição de autores de gerações anteriores, valoriza as que continuam produzindo literatura de qualidade e também contribui fortemente para consolidar um público leitor", opina Daniela Galdino, poeta e professora do Campos XX da Universidade do Estado da Bahia. Ela participa da mesa Literaturas divergentes: literaturas negra e feminina no Brasil, com Rita Santana e Nelson Maca.

