​​Prêmio Nacional Academia de Letras da Bahia abre inscrição

O ​​Prêmio Nacional Academia de Letras da Bahia estará com inscrições abertas desta segunda-feira, 21, até 29 de janeiro de 2016. A cada ano um gênero literário é escolhido como tema; no próximo ano, será Contos. Os prêmios serão R$15 mil e a publicação de um livro por uma editora nacional.

Os interessados devem enviar, pessoalmente ou pelos Correios, com aviso de recebimento (AR), três cópias do trabalho - que deverá ser inédito, do gênero Contos, tema livre - à sede da Academia de Letras da Bahia (ALB), na Av. Joana Angélica, 198, Nazaré - Palacete Góes Calmon - Salvador - Bahia - Cep: 40050-000.

O resultado será divulgado em fevereiro de 2016. Já a cerimônia, será em 28 de abril, em solenidade pública, na sede da ALB, com o lançamento da obra premiada.

Prêmio

Há mais de 30 anos, o prêmio é um dos concursos literários de maior prestígio no Brasil e a mais importante premiação da Bahia. O evento é patrocinado pela Fundação Gregório de Mattos e Prefeitura de Salvador.

Já foi proporcionado visibilidade às obras de autores como Evaldo Balbino ("Amores oblíquos"), Roberval Pereyr ("Mirantes"), Ordep Serra ("Ronda: oratório malungo"), Rodrigo Petrônio Ribeiro ("Venho de um país selvagem"), Otto Leopoldo Winck ("Jaboc") e Jorge de Souza Araújo ("Floração de imaginários: o romance baiano no século XX").

